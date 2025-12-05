La asesora de la Dirección de Educación, Bertha Baldi Coronel, representó a Gualeguaychú en el encuentro provincial “UNER y Gobiernos Locales: Respuestas integrales a problemas del territorio”, convocado por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La jornada reunió a referentes de municipios de toda la provincia con el fin de identificar problemáticas territoriales comunes y avanzar en líneas de trabajo conjunto para el próximo año.

El encuentro se desarrolló en la ciudad de Villaguay y contó con la participación de representantes municipales de distintas localidades. La dinámica se organizó en mesas temáticas integradas por tres o cuatro municipios cada una. Gualeguaychú trabajó junto a Ibicuy, Victoria, Rosario del Tala y Gualeguay, abordando ejes clave como salud, ambiente y sostenibilidad, educación y formación, producción y trabajo, cultura y comunidad, y ciencia, tecnología e innovación.

Durante el intercambio, los gobiernos locales expusieron sus principales desafíos, las acciones que se llevan adelante y los aspectos que requieren ser reforzados. Entre las problemáticas que surgieron con mayor frecuencia se destacaron la salud ambiental, la gestión de residuos, el acceso al transporte estudiantil, la necesidad de fortalecer la formación digital, la articulación con la educación superior para potenciar el desarrollo productivo y las dificultades vinculadas a la gestión cultural y del patrimonio. También se mencionaron la falta de datos estadísticos actualizados y problemáticas relacionadas con salud mental, consumo problemático y zoonosis.

Puede interesarte

Gualeguaychú presentó la sólida articulación que mantiene con la UNER, lo que permite abordar diversas necesidades locales con acompañamiento técnico y académico. Entre las iniciativas conjuntas se mencionaron la elaboración de repelentes, el monitoreo del agua del río, las acciones de seguridad alimentaria y distintas propuestas formativas. La presencia de una sede universitaria en la ciudad fue señalada como una fortaleza que mejora el acceso a la educación superior en comparación con otras localidades que dependen del traslado o de la virtualidad.

Mientras se desarrollaban las mesas de trabajo, los intendentes de distintos municipios mantuvieron una reunión paralela con el rector de la UNER, contador Andrés Sabella, acompañados por decanos y vicedecanos de las facultades, con el objetivo de consolidar la articulación política e institucional.

Los aportes surgidos durante la jornada serán insumos directos para la planificación 2026 de la UNER, orientando proyectos de investigación y extensión, servicios a terceros y posibles nuevas ofertas académicas que respondan a las necesidades planteadas por los gobiernos locales.