La Dirección de Educación participó del IX Encuentro de la Red Argentina de Ciudades Educadoras realizado en la ciudad de Rosario. La jornada se desarrolló bajo el lema "Cuidar, incluir y acompañar a lo largo de la vida", en el marco de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE).

En representación de la ciudad asistieron Bertha Baldi Coronel, asesora de la Dirección de Educación, y la licenciada Elina Schauman, nutricionista de los Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI). Durante el evento, las profesionales expusieron las estrategias locales destinadas al acompañamiento y crecimiento de los niños durante sus primeros años.

En ese contexto, Schauman presentó la ponencia "Un comienzo saludable para toda la vida: el valor de los primeros 1000 días". La exposición detalló la labor cotidiana que llevan adelante los equipos de los EMPI junto a las familias, enfocada en la alimentación y el desarrollo infantil.

La disertación abordó el impacto de los primeros mil días de vida como etapa clave para el bienestar futuro, donde los cuidados diarios y una nutrición adecuada resultan determinantes. Asimismo, explicó cómo se articulan el control nutricional con la observación permanente de los equipos educativos sobre áreas como el juego, el movimiento y el lenguaje.

Entre las acciones concretas implementadas en la ciudad, se destacó el relevamiento de peso y talla efectuado a la totalidad de los niños que asistían a los EMPI al momento de la evaluación. Esta medición permitió sumar datos precisos sobre el crecimiento de cada niño al seguimiento habitual que se realiza en las instituciones.

Además, se compartieron las instancias de formación brindadas a docentes, cuidadores y personal de cocina de los espacios municipales. Estas capacitaciones estuvieron orientadas a incorporar herramientas sobre alimentación saludable, vida activa y prácticas de cuidado dentro del ámbito educativo.