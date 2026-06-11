La propuesta que promueve encuentro, aprendizaje e intercambio para impulsar la participación ciudadana y el compromiso con el entorno, será el viernes 26 de junio en los galpones del puerto de 9 a 17 horas.

Durante el encuentro se desarrollarán charlas informativas sobre separación en origen, reciclaje y consumo responsable, además de diferentes dinámicas de sensibilización. Uno de los atractivos principales será la visita guiada especial, que permitirá a los asistentes conocer de cerca los procesos locales de gestión y recuperación de residuos.

Asimismo, instituciones educativas, organismos y organizaciones civiles de la ciudad dispondrán de stands donde expondrán sus carreras, proyectos pedagógicos, programas y diversas iniciativas vinculadas a la sustentabilidad, visibilizando el trabajo que se desarrolla a nivel local. Además, se realizarán sorteos y se entregarán presentes ecológicos a los asistentes que se sumen a las actividades.

Los cursos, escuelas o instituciones que deseen coordinar su participación y asistir de forma organizada, pueden comunicarse al teléfono 3446 53-8979 (Programa de Educación Ambiental) de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13 horas.