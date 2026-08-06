El viernes 11 de septiembre, Gualeguaychú será sede de las Jornadas Nacionales “Hablemos sobre donación de sangre y médula ósea”, que se desarrollarán en el Centro de Convenciones, ubicado en Estrada 1080. La acreditación comenzará a las 9.30 horas.

La actividad se realizará en el marco del XI Encuentro de la Red Argentina de Promotores Voluntarios de Sangre y Médula Ósea, integrada por 42 organizaciones de distintos puntos del país. En esta edición llegarán a la ciudad representantes de 30 ONG para participar de las instancias de formación e intercambio.

Las jornadas contarán con la presencia de María Susana Pisarello, médica especialista en Hemoterapia e Inmunohematología y directora de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación, y de Silvina Kuperman, médica pediatra, especialista en Hemoterapia e Inmunohematología y coordinadora de los Bancos Asistenciales del Hospital de Pediatría Garrahan.

El encuentro estará destinado a docentes, estudiantes secundarios y universitarios, profesionales de la salud y público en general. Durante la jornada se brindará información sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre, el registro de potenciales donantes de médula ósea y el impacto que estas acciones tienen en los tratamientos de pacientes que necesitan transfusiones o trasplantes.

Además, de 10 a 14 horas, se llevará adelante una colecta de sangre con la participación de equipos especializados. También se realizarán hisopados a las personas que deseen registrarse como potenciales donantes de médula ósea.

La propuesta contará con la participación de representantes del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante y del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos.

La actividad es organizada por Donar en Vida y cuenta con el acompañamiento del Banco de Sangre, el Hospital Bicentenario Gualeguaychú, el Incucai, la Universidad de Concepción del Uruguay y el Gobierno de Gualeguaychú.

La participación requiere inscripción previa mediante el formulario disponible en:

https://forms.gle/i1R397nNptrWDjS57