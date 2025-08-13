Se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre. La iniciativa es organizada por la Municipalidad, con el acompañamiento de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE).

El encuentro regional, organizado por la Dirección de Educación, reunirá a disertantes de primer nivel y representantes de distintos sectores vinculados a la educación, el cuidado y los derechos de la infancia, con el objetivo de generar un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva de políticas públicas centradas en la niñez.

En ese sentido, el congreso pretende ser un espacio que busca propiciar el diálogo, la reflexión, el intercambio de saberes y la articulación de políticas públicas locales que fortalezcan el rol de las ciudades como territorios educadores que ponen a la niñez en el centro de sus prioridades.

La actividad contempla una metodología de trabajo participativa e interdisciplinaria, promoviendo el intercambio de saberes, experiencias y buenas prácticas entre los distintos actores involucrados en la educación, el cuidado y los derechos de la infancia. Entre las acciones que se desarrollarán se encuentran:

Conferencias magistrales a cargo de especialistas reconocidos en el ámbito de la educación y primera infancia.

Espacios de preguntas e intervenciones, donde se fomentará el intercambio entre asistentes, docentes, profesionales, funcionarios y organizaciones sociales.

Presentación de experiencias, con casos innovadores de distintos contextos que puedan servir de inspiración y aprendizaje.

Instancias artísticas y culturales vinculadas a la infancia, que enriquecerán la experiencia colectiva del Congreso.

El Congreso Latinoamericano para la Primera Infancia reconocerá la participación con entrega de certificados de asistencia y puntaje docente. La participación será gratuita y requiere inscripción previa completando el formulario que se encuentra en el siguiente enlace: https://bit.ly/47s9DAQ