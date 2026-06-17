La Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Entre Ríos declaró de interés institucional la edición 2026 de la Expo y Foro Educativo de Ciencia, Tecnología y Ambiente – "Expo Gualeguaychú Sustenta" organizada por el Centro de Desarrollo del Conocimiento, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de Gualeguaychú.

La distinción formal se otorgó mediante la Resolución N.º 60 de la cartera provincial. En sus fundamentos, el documento reconoce el valioso aporte de la propuesta como un espacio clave de divulgación, formación, intercambio y articulación comunitaria. Asimismo, destaca cómo la iniciativa integra la ciencia, la educación y la cultura con el fin de fortalecer la innovación local y promover el desarrollo sostenible en la región.

Para esta edición 2026, la Expo profundizará el camino iniciado el año pasado. El cronograma sumará contenidos de vanguardia vinculados a la Industria 4.0, inteligencia artificial, robótica, energías renovables, biotecnología, economía circular y tecnologías aplicadas. Desde el ámbito provincial se valoró la sintonía de la Expo con las políticas públicas de alfabetización tecnológica, economía del conocimiento y transformación digital.

La resolución del gobierno provincial ponderó además los excelentes resultados de la primera edición de 2025. Aquel debut fue celebrado por incentivar las vocaciones tempranas en disciplinas científicas y tecnológicas, y por su enorme capacidad para reunir a escuelas, empresas, emprendedores y organismos públicos en un mismo lugar.