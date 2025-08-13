TODOS LOS DETALLES
Gualeguaychú y Uruguay fortalecen lazos a través del deporte
El director de Deportes del vecino departamento uruguayo de Río Negro, el licenciado Matías Belbei, visitó la ciudad con el objetivo de fortalecer los lazos deportivos entre ambos países y explorar futuras oportunidades de intercambio.
Durante su estadía, Belbei recorrió el Polideportivo Norte, conoció las ligas municipales de deportes y el Curso y Reválida de Guardavidas, además de interiorizarse sobre los planes y programas de las escuelas municipales de la ciudad.
La visita se enmarca en gestiones impulsadas por el intendente Mauricio Davico a comienzos de este año, orientadas a consolidar la cooperación con localidades de la región y países vecinos.
El director de Deportes local, Raymundo Legaria, destacó la importancia del encuentro: “Recibir a colegas de otros países nos permite mostrar nuestro trabajo y, al mismo tiempo, aprender y enriquecernos mutuamente. El deporte es un lenguaje universal que nos une y nos inspira a mejorar día a día nuestras escuelas y programas municipales”.
Durante la visita, Belbei y su equipo aceptaron participar de los torneos locales de ajedrez y newcom, mientras que el equipo de Gualeguaychú recibió la invitación de conocer la metodología de trabajo uruguaya, abriendo la posibilidad de intercambiar ideas y estrategias entre ambos países.
Este encuentro confirma que el deporte puede funcionar como un puente de cooperación internacional, facilitando el intercambio de conocimientos y fortaleciendo los vínculos entre comunidades de la región.