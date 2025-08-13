Durante su estadía, Belbei recorrió el Polideportivo Norte, conoció las ligas municipales de deportes y el Curso y Reválida de Guardavidas, además de interiorizarse sobre los planes y programas de las escuelas municipales de la ciudad.

La visita se enmarca en gestiones impulsadas por el intendente Mauricio Davico a comienzos de este año, orientadas a consolidar la cooperación con localidades de la región y países vecinos.

El director de Deportes local, Raymundo Legaria, destacó la importancia del encuentro: “Recibir a colegas de otros países nos permite mostrar nuestro trabajo y, al mismo tiempo, aprender y enriquecernos mutuamente. El deporte es un lenguaje universal que nos une y nos inspira a mejorar día a día nuestras escuelas y programas municipales”.

Durante la visita, Belbei y su equipo aceptaron participar de los torneos locales de ajedrez y newcom, mientras que el equipo de Gualeguaychú recibió la invitación de conocer la metodología de trabajo uruguaya, abriendo la posibilidad de intercambiar ideas y estrategias entre ambos países.

Este encuentro confirma que el deporte puede funcionar como un puente de cooperación internacional, facilitando el intercambio de conocimientos y fortaleciendo los vínculos entre comunidades de la región.