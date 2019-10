Gustavo Garzón presentará en Gualeguaychú el documental "Down para arriba"

Se exhibirá el jueves 17 de octubre a las 18 horas en el Centro de Convenciones municipal ubicado en el Parque de la Estación.

El film retrata a estudiantes de la escuela de teatro de entre veinticinco y cincuenta años, que buscan actuar y desenvolverse profesionalmente. "Es una película muy íntima que me da pudor exhibirla porque aparezco y cuento sobre mis temores cuando nacieron mis hijos Juan y Mariano y cómo fue pasar de la angustia y miedo del primer momento a esta aceptación, felicidad y disfrute actual", contó Garzón.

De su relación con la fallecida actriz Alicia Zanca, Garzón tuvo dos gemelos con síndrome de Down, a los que en 2016 llevó a la escuela de Laso. "La película no fue algo premeditado sino que las circunstancias me fueron llevando; yo buscaba un profesor de teatro para los chicos, que habían pasado por muchos y que ninguno terminaba de satisfacernos ni a ellos ni a mí", detalló el actor.

