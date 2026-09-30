Gualeguaychú cuenta actualmente con 13 jardines privados incorporados al proceso de regularización y control. De ese total, 10 ya se encuentran habilitados y otros 3 continúan avanzando en las instancias necesarias para completar su habilitación.

Al comenzar este trabajo, únicamente dos establecimientos contaban con la habilitación correspondiente. A partir de un abordaje coordinado entre distintas áreas del Municipio, se avanzó en el relevamiento, acompañamiento y adecuación de los jardines privados que funcionan en la ciudad.

Para llevar adelante el proceso se aplicó una metodología similar a la implementada con las residencias gerontológicas, a partir de la conformación de un equipo interdisciplinario y la realización de preinspecciones. Esta instancia permite detectar previamente las adecuaciones necesarias y orientar a los responsables de cada establecimiento antes de la inspección definitiva.

El esquema de trabajo busca ordenar los procesos de habilitación y establecer un acompañamiento técnico para que cada establecimiento pueda cumplir con los requisitos correspondientes, con intervención de las áreas competentes de acuerdo con las características de cada actividad.

La modalidad comenzó a implementarse en el abordaje de las residencias gerontológicas y posteriormente se replicó en otros sectores que requieren controles específicos, entre ellos los jardines privados y los alojamientos turísticos.

De esta manera, las inspecciones y preinspecciones permiten trabajar sobre cada situación particular, establecer las adecuaciones necesarias y avanzar progresivamente hacia la regularización de los establecimientos.