Para las fiestas habrá cinco cortes de carne a valores que quedarán en torno del 40% respecto de valores actuales, esto es un iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, a través de la Secretaría de Bioeconomía. También participarán empresas del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC).



Aunque todavía no está definido el volumen que se pondrá a disposición en supermercados que intervendrán en la entrega de mercadería de la industria exportadora, lo convenido es para tratar de hacer frente al aumento que tuvo la carne vacuna. La devaluación del peso disparó subas superiores al 60% para la hacienda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas y al público la carne se incrementó a $8000 el kilo e incluso más.



“Ante la grave situación económica que vive la Argentina, desde la Secretaría de Bioeconomía hemos acordado con la industria, valores de oferta para cinco cortes parrilleros. Queremos destacar la receptividad por parte del Consorcio de Frigoríficos Exportadores ABC y los supermercados Walmart / Chango Más, Carrefour, La Anónima, Cencosud (Disco, Vea y Jumbo) y carnicerías Friar del norte del país”, dijo la cartera que conduce Fernando Vilella.



Según indicó, los cortes incluidos por kilo son asado a $4900, matambre en $5900, vacío a $5900, tapa de asado en $4900 y falda por $2900. “Las ofertas mencionadas estarán vigentes para las próximas dos semanas, entre Navidad y Año Nuevo”, acotó.



Fuentes consultadas del sector frigorífico indicaron que se trata de una iniciativa “voluntaria” y que “no hay nada firmado”. De esta manera, buscaron marcar diferencias con lo que ocurría en el gobierno anterior cuando se rubricaban acuerdos formales y todo quedaba en el marco de programas como Cortes Cuidados o Precios Justos.



“Estamos manejando esto con supermercados”, señaló la fuente. “Esta es una acción ante la situación que estamos atravesando”, acotó. Mario Ravettino, presidente de la cámara de los exportadores, afirmó: “Es una colaboración de ABC por las fiestas de fin de año ante la incertidumbre [de los precios]”. Ravettino señaló que los precios del entendimiento con el Gobierno representan una rebaja en torno del 40%.



Carne: la diferencia de ideas



Otro industrial del sector insistió en el carácter que tuvo la negociación. “Es totalmente privado y no hay ninguna exigencia ni condicionamiento de ningún tipo. De hecho es entre privados”, apuntó el empresario.



En la actividad celebran el cambio de condición para el negocio luego de las medidas del ministro de Economía Luis Caputo. Si bien habrá una suba del 15% de las retenciones, la devaluación le devolvió una mejora para vender al exterior y, además, en el sector están expectantes para que a fin de mes se caiga un decreto del expresidente Alberto Fernández que impide, desde hace dos años, exportar siete cortes populares: asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta, y vacío.



Ayer, Ravettino se reunió con Vilella y tras el encuentro comentó: “Vamos a tener una política de liberalización total de las medidas que teníamos como los siete cortes. No me quiero apresurar porque fue una primera reunión de la interpretación de las medidas dispuestas por [Luis] Caputo. De este devenir de la reunión, se entiende que vamos a trabajar en un esquema distinto, con más posibilidades a la liberación de todas estas medidas del tipo administrativas”.



También ponderó los anuncios del Gobierno: “Ellos, en el programa que tienen, explicaron muy claramente el tema de las retenciones. Nos hablaron del programa, pero también explicaron a las claras la situación de mejora que va a tener en el tipo de cambio. Nosotros pasamos a un tipo de cambio base a $800, pero como es un 80%-20% con el sistema actual, vamos a tener un tipo de cambio neto que sin las retenciones nos va a quedar alrededor de $760″, dijo.





(Fuente: La Nación)