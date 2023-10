El ejercicio mejora el estado muscular y cardiorrespiratorio, reduce el riesgo de caída y fractura, reduce el riesgo de padecer de hipertensión, cáncer o diabetes, previene el estrés, depresión y ansiedad. De la misma forma, se ha relacionado que hacer actividad física durante la noche ayuda a conciliar mejor el sueño.

Según un estudio de la revista académica Cureus, las actividades de intensidad moderada suelen ser las más efectivas, mientras que las de alta intensidad por la noche pueden causar problemas para dormir, por lo que la caminata es una buena opción.

Sin embargo, el estudio señaló que se necesitan más investigaciones para determinar las mejores rutinas de ejercicios. No obstante, recalcó que promover la actividad física regular puede ser un enfoque eficaz para el bienestar en general.

Una investigación de científicos japoneses, que fue publicado por Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, reveló que los individuos que realizaban ejercicio moderado o vigoroso por la noche no informaron diferencias en la calidad del sueño en comparación con aquellos que no hacían actividad física en las mañanas.

Estos estudios asocian una respuesta positiva del ejercicio durante las noches para conciliar el sueño, aunque la psicóloga peruana Sara Enero mencionó que todo depende de cada individuo.

“Hay algunas personas que les gusta hacer ejercicio antes de dormir porque eso les ayuda a sacar toda la energía y así, tener sueños placenteros. Aunque, recordemos que hacer ejercicio libera endorfina, por lo que otros se sienten más activos luego de correr o ir al gimnasio”, declaró la experta.

La especialista mencionó que si las actividades físicas son en la noche se debe tener un patrón establecido y lo preferible es que se efectúen con dos horas antes de ir a la cama. “Si yo me acuesto a las 10 p. m., lo preferible es hacer ejercicios dos horas antes de dormir”, recalcó.

Con base en su experiencia, Enero señaló que una actividad recomendable es el yoga o la meditación. “Estas actividades contribuyen a una mejor concentración, coordinación, relajación y respiración de nuestro cuerpo. Te recarga de energías para levantarte al día siguiente con mucha motivación. Además, reducen la presión arterial y cardiaca”, mencionó.