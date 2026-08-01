Solemos pensar en la paleontología como una ciencia vinculada exclusivamente al estudio de los dinosaurios, pero va mucho más allá de eso: pretende descubrir y comprender el pasado de la vida en la Tierra a partir de los fósiles, lo que le da un campo de acción para buscar restos que datan desde hace millones hasta hace varios miles de años. Si se tiene en cuenta este amplio margen, Entre Ríos puede considerarse otro de los tantos enclaves paleontológicos de la Argentina, con una riqueza poco conocida que aguarda a ser descubierta en la costa de sus ríos y bajo el suelo de sus campos.

Y es que nuestra provincia alberga restos de una amplia variedad de especies ya extintas que conformaron la imponente Megafauna del Pleistoceno: mamíferos gigantescos que habitaron la tierra durante la última Edad de Hielo, un período glacial que comenzó hace unos 2,8 millones de años y llegó a su fin hace aproximadamente 11.000. Entre ellos, se encontraban los ancestros de los elefantes –los mastodontes–, perezosos y mulitas gigantes –como el megaterio y el gliptodonte– y el temible smilodon, conocido popularmente como tigre dientes de sable, del cual se encontraron restos en un campo de Sarandí, departamento de Gualeguaychú, en 2021. Un hallazgo más reciente tuvo lugar en abril del año pasado, cuando recuperaron de la ribera del Arroyo Las Piedras parte del húmero de un megaterio y placas de coraza de gliptodonte.

Puede interesarte

Este tipo de descubrimientos, junto al trabajo sostenido y la gran llegada a la comunidad del Museo Manuel Almeida, han despertado la curiosidad por la paleontología en nuestra ciudad, y hacen que el tema empiece a ganar un lugar dentro de la agenda científica y educativa local.

En ese sentido, y a raíz de su vínculo con el Museo Almeida, la Fundación de Historia Natural Félix de Azara participará con un puesto en la Expo Gualeguaychú Sustenta 2026, que se realizará el próximo jueves 6 y viernes 7 de agosto en los Galpones del Puerto. La Expo, organizada por el Centro de Desarrollo del Conocimiento de la Municipalidad, presentará stands, actividades participativas y espacios de capacitación orientados a la educación, la innovación, la sustentabilidad, la salud, la seguridad laboral y la inclusión. Según informaron, la propuesta busca ofrecer un espacio de encuentro entre instituciones educativas, empresas, organismos públicos y la comunidad.

Para conocer más sobre esta iniciativa y profundizar en la importancia del desarrollo de esta ciencia en el sur entrerriano, Ahora ElDía conversó con los paleontólogos de la Fundación Azara Leonardo Javier Pazo y Nicolás Chimento, quien está a cargo del Área de Paleontología del Museo Almeida.

Museo Manuel Almeida

Según explicó Pazo, a lo largo de ambas jornadas, de 9 a 17 horas, aproximadamente, tendrán montado un taller en el stand, donde el equipo de profesionales estará trabajando sobre algunas piezas fósiles. El minucioso trabajo de laboratorio va a ser captado en vivo a través de una lupa con cámara y se va a transmitir en televisores, para que los visitantes puedan conocer algunos de los aspectos que no suelen verse sobre la labor paleontológica.

“Vamos a tratar de hacer una narrativa de cómo sacamos los fósiles, cómo se transportan, qué equipamiento se utiliza, cómo se escanea y prepara un material. También queremos mostrar un poco el taller 3D que tiene hoy la institución en Buenos Aires. Para eso voy a estar junto a Lautaro Rodríguez Blanco, quien forma parte del laboratorio de Azara y realiza modelos y renderizados de imágenes de dinosaurios y megafauna”, contó.

Un potencial aún por explotar

Desde los aportes de Florentino Ameghino hasta la actualidad, la paleontología en Argentina tiene un peso considerable. La formación permanente de profesionales a través del sistema nacional de ciencia y las prestigiosas universidades públicas, así como también los invaluables yacimientos fosilíferos de la Patagonia han colaborado en ese sentido. Pero aún queda mucho por hacer. “La ciencia está en constante movimiento y lo que hoy es de una manera mañana puede ser de otra. Además, el registro fósil es finito. Lo que nos muestran es un fotograma, un momento de la historia de la vida en la Tierra, pero no tenemos la película completa, la vamos reconstruyendo”, expresó Pazo.



Chimento, por su parte, se refirió puntualmente al desarrollo de la paleontología en el sur entrerriano como campo de acción aún por explotar. “Hay muy pocas carreras científicas en Entre Ríos que aporten el conocimiento para poder generar después conocimiento aplicado. Por ejemplo, para que puedan desarrollarse fármacos nuevos o un médico logre una técnica nueva se necesita conocimiento básico, que lo generan ciencias básicas como la Química o la Biología. La biología aporta conocimiento sobre cómo es determinado organismo y qué puede contribuir a la naturaleza. En el caso de la paleontología, este tipo de conocimientos sirven muchísimo para saber cómo sucedieron las catástrofes en el pasado, cómo los seres vivos se adaptaron o no a ellas, y cómo sobrellevaron esos cambios a nivel biológico y evolutivo. En tanto seres vivos, nos sirve a los humanos para saber sobrellevar muchos de los cambios que hoy estamos ocasionando nosotros mismos en el ambiente. Todavía queda mucho por hacer para el desarrollo científico a nivel educativo en el sur entrerriano, hay que generarlo para poder aplicarlo en el territorio”, indicó.

Nicolás Chimento junto al cráneo de un smilodon, comunmente conocido como tigre dientes de sable

Luego, apuntó que “en la actualidad solamente hay un solo centro científico que se dedica a la paleontología en todo Entre Ríos, y está en Diamante”. “Allí hay paleontólogos trabajando para el Conicet, y como Diamante está en el margen oeste de la provincia, cerca del Paraná, lógicamente la mayor parte de los científicos gastan sus esfuerzos en ir a buscar fósiles ahí en sus cercanías, que son lugares fosilíferamente fértiles. Nuestra zona, cercana al río Uruguay, Gualeguaychú y Gualeguay, son lugares donde afloran formaciones geológicas del pasado que prácticamente no han sido estudiadas. Por lo que resulta muy importante desarrollar nuevos centros tecnológicos-científicos en el que trabajen paleontólogos, biólogos y otros científicos de las ciencias naturales a este lado de la provincia”, manifestó.

Por último, Chimento señaló que la paleontología es un área que suele despertar curiosidad en muchos niños y adultos. “La gente se siente muy atraída, lee mucho sobre dinosaurios y descubrimientos, y esto no es ni más ni menos que educación: conocer cómo fue nuestra tierra en el pasado, nos ayuda a conocer lo que pasa en la actualidad, y eso puede despertar nuevas vocaciones en las personas. Me pasó a mí cuando era chico, me despertó una vocación y hoy en día me dedico a esto que me encanta. Eso puede seguir sucediendo, y que surjan nuevos científicos entrerrianos que después puedan investigar en la provincia y dedicarse a cómo fue la evolución acá”, expresó.

En conversaciones anteriores con este medio, el investigador y Doctor en Ciencias Naturales había explicado que el principal foco de la paleontología en la región está puesto en el hallazgo de mamíferos extintos, dado que las condiciones geológicas hacen que sea prácticamente imposible acceder a restos fósiles más antiguos como, por ejemplo, de dinosaurios. Sin embargo, en la zona noreste de Entre Ríos existen capas geológicas que datan de hace más de 65 millones de años en las que efectivamente se han encontrado restos fósiles de dinosaurios, aunque demasiado fragmentarios.

“En el sur entrerriano identificamos capas geológicas relativamente nuevas que, como mucho, llegan a los 110.000 años de antigüedad. La mayor parte de la provincia tiene yacimientos que datan de la Era de Hielo. En aquel entonces, la media térmica en todo el mundo era más baja que la actual y el clima de la región era distinto, más árido y con ambientes más abiertos, como los pastizales. Hace 18 mil años se dio el pico máximo de bajas temperaturas, y desde entonces el clima comenzó a calentarse. Con el calor avanzaron los bosques y selvas, disminuyeron los pastizales y las poblaciones de grandes mamíferos que habitaban allí. La última de estas reducciones fue hace unos 11.000 años y coincide con el momento en que aparecemos los seres humanos, por lo que quizá fuimos nosotros quienes les dimos el golpe final. La extinción de los grandes mamíferos marcó el fin del Pleistoceno y el inicio del Holoceno, una nueva etapa. Se dio en todo el mundo, pero América del Sur fue el único continente donde no quedó viva ni una sola especie de mamífero que llegase a la tonelada de peso. En la actualidad, la especie nativa más grande es el tapir, que llega a los 300 kilos”, había detallado Chimento.





El desafío de defender el sistema científico

Finalmente, cabe mencionar que además de la gran tarea que tiene por delante la ciencia en la región, esta asiste a un desafío aún más grande y preocupante a nivel país: el desfinanciamiento del sistema científico-técnico-universitario que pone en riesgo la continuidad de estudios, equipos de investigación y la generación de un sinfín de conocimientos que resultan claves para el desarrollo soberano y el progreso de la nación. Al respecto, Pazo apuntó: “Estamos en una situación crítica. Tenemos un montón de cosas que muchas veces la población desconoce. Por ejemplo, hace 70 años teníamos un plan de estrategia de energía nuclear y hoy eso se está desmantelando. También es fundamental resaltar la importancia del Conicet, que es una de las estructuras más aplaudidas a nivel mundial. Un país sin ciencia no es un país y la ignorancia es lo que resulta caro. Hay grupos de investigación que se están rompiendo, que nuevamente hay cortes generacionales”.