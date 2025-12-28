El trágico hecho ocurrió el miércoles de Navidad cuando, por causas que se investigan, un hombre de 74 años se habría caído a las aguas del río Gutiérrez. Este sábado en horas del mediodía, fue hallado el cuerpo sin vida del masculino oriundo de la localidad de Burzaco, provincia de Buenos Aires.

El mismo fue encontrado por un baqueano del lugar, quien dio aviso a las autoridades de la Prefectura Naval Argentina, dependencia Villa Paranacito, quiénes tomaron intervención en primera instancia. Posteriormente, intervino la doctora policial, con conocimiento del Fiscal Auxiliar, Gastón Popelka, quien formalizó una serie de directivas al respecto.

El incidente

El hecho ocurrió aproximadamente a las 12 horas del miércoles, en el kilómetro 24 del río Gutiérrez, un sector ubicado a unos 30 kilómetros de la Ruta Nacional N° 12. Según los primeros informes, el hombre, residente de la localidad de Burzaco (Provincia de Buenos Aires), se encontraba pescando en compañía de otros dos hombres cuando, por causas que aún se intentan establecer, se habría precipitado a las aguas.

