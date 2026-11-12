Encontraron un cuerpo en el Río Paraná, en la zona donde se buscaba intensamente a José Antonio Hernández, el trabajador rural que había desaparecido de la superficie luego de sumergirse en el agua cuando arreaba ganado en la zona de isla Las Liebres, en el departamento Diamante.

El hallazgo se produjo antes del mediodía, en medio de intensos rastrillajes por aire, tierra y agua que se estaban realizando desde las primeras horas de la mañana de este jueves.

La desaparición de Hernández había ocurrido la tardenoche del miércoles.