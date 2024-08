Puede interesarte

En diálogo con Ahora Cero, el juez federal Hernán Viri ratificó el llamado a indagatoria de dos exfuncionarias municipales por la causa de derrame de fuel oil en el ex Frigorífico. Viri reseñó los hechos y las medidas judiciales que dispuso en su momento:



“En marzo del 2021 hubo un derrame en el río Gualeguaychú producto de una fuga que se produjo por unas cañerías en el ex Frigorífico. A raíz de esto, se formó un expediente penal por la afectación ambiental. En el marco de ese expediente, dispuse diferentes medidas: una de ellas, fue que le ordené a la Municipalidad que dispusiera de lo necesario para que no vuelvan a suceder hechos de estas características debido a la grave afectación al medio ambiente. En el transcurso de esos meses, recibimos algún oficio de parte de la Municipalidad diciendo que habían contratado a una empresa para darle solución y demás”, señaló en primer lugar.



Y agregó: “En ese marco, también tomamos conocimiento que en las cañerías del ex frigorífico todavía hay unos 400.000 litros de fuel oil que estarían en mal estado debido a la gran cantidad de años que pasaron ahí”.



Luego, el magistrado indicó: “Habiendo recibido esta nota de que estaban en tratativas para abordar la situación y cumplir con la orden. Con posterioridad, en enero de este año me informó la Prefectura que había vuelto a suceder exactamente lo mismo: una persona que había roto o intentado robar una canilla de una cañería y provocado un derrame. Más allá de formarse la causa por la afectación al medio ambiente, lo que advertimos -y puntualmente lo hace el fiscal- fue que esa orden que yo había dado en el año 2021 nunca se cumplió”.



En ese sentido, remarcó: “Hay que entender dos cosas: por un lado, que la orden de un juez se tiene que cumplir, su desobediencia es un delito. Y esto es importante, porque justamente hace al funcionamiento de las instituciones, no se puede desobedecer la orden de un juez. Y más allá de eso, hay funciones propias que son de un funcionario público. Por ejemplo, puntualmente en el ámbito ambiental, quien está a cargo de esta área tiene ciertas obligaciones inherentes a la función propia”.



Y continuó: “Pero sin perjuicio de eso, desde la Fiscalía Federal, al haber estudiado esta causa desde el año 2021, la primer causa que se acumuló a la que se formó este año por el nuevo accidente, el lunes o martes de la semana pasada, el fiscal Federal me pidió la indagatoria de estas dos exfuncionarias entendiendo que habría una violación a los deberes de funcionario público o que también podría haber el delito de desobediencia. Estudié el dictamen fiscal aunado a las pruebas que hay en la causa, y por eso el jueves de la semana pasada entendí que había alguna sospecha suficiente para entender que podrían haber cometido algunos de estos delitos. Entendí que el fiscal en su requerimiento estaba fundamentado, y por eso el jueves dispuse la audiencia para el mes que viene de estas exfuncionarias, y el mismo día le ordené a la gendarmería que notificara a las imputadas de la audiencia que había dispuesto respecto de cada una de ellas”.



De esta manera, el juez federal explicó que “La decisión de este llamado de indagatoria es porque en la causa existen elementos de prueba y creo que lo que pide el fiscal le asiste razón”. Y apuntó: “Ahora, la declaración indagatoria -en este caso en cualquiera- es justamente para venir y aclarar lo que el imputado crea conveniente; para aportar las pruebas que crea que corresponden, y es un acto de defensa, con lo cual es un momento para que justamente se aclare lo que sea. Y si efectivamente cumplieron Y demuestran que se cumplió con la orden que oportunamente di, claramente dispondré un sobreseimiento. Sino, las otras dos medidas que yo puedo disponer después de una indagatoria, además del sobreseimiento, son una falta de mérito o el procesamiento, si es que encuentro que hay elementos suficientes para ello”.



Por último, aseguró que este llamado a declaración indagatoria “está lejos de una operación política”.



