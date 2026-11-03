La Escuela de Formación Profesional de la Escuela Sirio Libanesa invita a toda la comunidad a participar de la Muestra Anual de Perfiles 2026, una jornada abierta y gratuita en la que instructores y estudiantes compartirán los trabajos realizados durante el año en los distintos espacios de formación.

El encuentro tendrá lugar el jueves 5 de noviembre, de 19 a 22 horas, en Ayacucho 774, en el salón y los patios de la institución. Se podrán recorrer las producciones de los talleres de herrería, textiles, pintura, fotografía, motores y otros perfiles formativos. Como parte de la propuesta, a las 21 horas se presentará un desfile temático folclórico, con producción de los propios estudiantes. Además, habrá puestos de exhibición y venta de productos elaborados en los distintos perfiles.

La Escuela de Formación Profesional cuenta con una importante trayectoria comunitaria. Sus comienzos se remontan a experiencias desarrolladas en parroquias como Juan XXIII y, posteriormente, San Cayetano. Desde hace 21 años forma parte del Complejo Educativo Sirio Libanés, consolidándose como un espacio de capacitación laboral que actualmente ofrece 16 perfiles orientados al trabajo manual, artístico y productivo. Hoy, con sede propia dentro de la institución, la Escuela continúa creciendo junto a sus estudiantes.

Esta muestra anual es una oportunidad para compartir con la comunidad el trabajo concreto que se construye a lo largo de todo el año, perfil por perfil, y poner en valor los aprendizajes, las capacidades y las producciones de quienes forman parte de este espacio. La invitación está abierta a vecinos, familias y a toda la comunidad para acercarse, recorrer la muestra y conocer las producciones y experiencias de aprendizaje de los estudiantes.