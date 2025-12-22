La propietaria de la empresa Petroquímica Río Tercero SA (PR3), Verónica Vara, a través de una “carta abierta a la comunidad de Río Tercero”, respondió ante la situación del conflicto sin avances generado por el cierre de unidades productivas y el despido de personal entre 2024 y 2025, y por primera vez advirtió públicamente que la firma “enfrenta la posibilidad real del cierre definitivo”.

La planta industrial lleva seis meses (desde julio pasado) paralizada en su actividad. De los 375 empleados que tenía hasta octubre de 2024, actualmente cuenta con unos 100 tras una serie de ajustes con despidos.

“El estancamiento irracional del conflicto ha derivado en la incapacidad de continuar afrontando los gastos operativos y los salarios, además de la creciente deuda acumulada de la compañía, lo que nos lleva, con profundo dolor, a enfrentar la posibilidad real del cierre definitivo, con todas las consecuencias negativas que ello implica para la comunidad y para el entramado industrial de la región”, disparó Vara en ese comunicado.

En octubre de 2024 la empresa despidió a unos 120 de sus 375 empleados, al cerrar su principal planta, la de TDI (diisocinatao de tolueno), que era su principal producto y por el que se puso en marcha en 1982. En julio de 2025 cesanteó a otros 124. Pocos días después, la firma se presentó en concurso preventivo y anunció su intención de mantener la actividad con unidades menores de actividades de producción química en la ciudad.

“Me dirijo a ustedes en mi carácter de presidenta y accionista mayoritaria de Petroquímica Río Tercero para informar la difícil situación por la que estamos atravesando: Desde el 14 de julio, fecha en la que nos vimos obligados a detener la operación, he trabajado incansablemente junto con mi equipo para lograr la reapertura de la planta. Todos nuestros esfuerzos se orientaron a generar los recursos necesarios para sostener la continuidad de la empresa y resguardar las fuentes de trabajo de los más de 100 colaboradores que siguen formando parte de ella”, señala.