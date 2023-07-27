Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales visitaron Paraná este jueves, y estuvieron acompañados por Rogelio Frigerio. Antes de comenzar con sus actividades por la capital entrerriana y la ciudad de Viale, dialogaron con el Canal Nueve Litoral.

"Nuestra campaña es proponerles a los argentinos cómo le vamos a cambiar la vida. Proponemos algo diferente: proponemos una Argentina de la acción, de hechos, para construir una mayoría sólida de argentinos que apoyen un cambio profundo. No queremos estar discutiendo desde la tribuna e insultando al otro. Queremos hechos", dijo el jefe de Gobierno porteño, en la entrevista realizada por la periodista Susana Heffel.

"Vamos siempre al cómo, al detalle, explicando las cosas con título. Los eslóganes no se resuelven nada. Todos te van a decir voy a poner en marcha en la educación, vamos a mejorar la seguridad. Eso es obvio. Eso es fácil. La pregunta es ¿quién puede hacerlo, quién tiene la experiencia para hacerlo, quién tiene el equipo para hacerlo, quién puede ir al detalle, al cómo? Porque ahí es donde se define la posibilidad real de cambiar las cosas", subrayó Larreta.

Producción, economía e inflación

A Larreta se le consultó sobre cuál es su idea respecto de las retenciones al agro. En ese sentido, dijo que de asumir en diciembre "habrá retención cero desde el primer día para las economías regionales, para productos como el arroz, que es tan importante en esta provincia o el limón en Tucumán, por citar otro ejemplo. Y después un iniciar un sendero de baja de las retenciones para el resto de los granos".

También mencionó la necesidad de "unificar los tipos de cambio, para superar lo que tenemos hoy, que confunde a todo el mundo".

Para el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, "la retención es un pésimo impuesto que por algo no existe en otro país de Latinoamérica. Nosotros promovemos duplicar las exportaciones argentinas en ocho años. Dentro de eso, hoy el campo y los alimentos son el 70% de las exportaciones, en un mundo que necesita alimentos. Producto de la guerra los países requieren de la Argentina y se podría estar exportando muchos más productos entrerrianos, algo que generarían trabajo en la provincia y se le agregaría valor”.

“Entre Ríos es una de las provincias que va a sacar el país adelante porque el potencial productivo es enorme. En Asia hay una demanda muy grande de productos avícolas, para eso hay que hacer acuerdos comerciales. En este momento Argentina tiene acuerdos con países que solo presentan el 10% del producto mundial, algo que es prácticamente nada”, indicó. “Argentina siempre está en desventaja respecto a otros países de América Latina porque ellos tienen otros acuerdos y aranceles más bajos, entones no podemos competir. Necesitamos una política agresiva para generar trabajo en el campo e industrias alimenticias. Representantes en cada lugar del mundo que salgan a vender lo que producimos", dijo.

La campaña electoral

Al analizar cómo se ha desarrollado la campaña y puntualmente, lo ocurrido en Juntos por el Cambio, donde compite con Patricia Bullrich, quien se ha expresado en duros términos hacia él, dijo: “Con Gerardo estamos convencidos que hay que terminar con la política de la violencia en la Argentina, que lo que piensa el otro está todo mal y es un enemigo. Así con esta actitud en la política llegamos a lo que tenemos hoy: inflación, frustración e inseguridad”

"Nosotros proponemos una política diferente, del hacer y no pelear. Es algo que hicimos, Gerardo en Jujuy y yo en Buenos Aires. Pensamos un equipo donde se busquen los acuerdos y dejen de lado las peleas. Promovemos ir por el camino de los hechos y el de volver al federalismo. Con Rogelio Frigerio trabajamos para aportar lo que necesita la provincia”, puntualizó.

Más educación y más trabajo

El candidato a vicepresidente, Gerardo Morales, puntualizó: “Debemos poner la mirada en la energía productiva en todas las provincias. Somos hombres de gestión y lo que decíamos que vamos a hacer lo hicimos. El país necesita liderazgo y actuar”.

El gobernador jujeño destacó el rol de Larreta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y enfatizó: “Horacio metió presa a las tres bandas narco más jodidas y bajó la criminalidad en la ciudad y convirtió en una de las ciudades más seguras de Latinoamérica”.

Luego sostuvo que “en CABA hay muy buenos indicadores de salud y educación. Algo que pasó también en Jujuy, terminamos con el Estado paralelo y transformamos la matriz productiva de una provincia, que muchos decían que era inviable. Todos esto fue gracias a las energías renovables, el litio y régimen de promoción de inversiones, que avanza en la generación de más trabajo”.

“Nuestra consigna es más producción y más trabajo, que es lo único que saca a los pobres de la pobreza. Hay que dar un cambio y recuperar la cultura del trabajo. Nos enfocamos en lo que los argentinos quieren”, expresó.

La agenda de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales en Paraná

La primera actividad de los referentes será el ciclo de conferencias "Entre Ríos 2023: Perspectiva de Gobierno", que se llevará adelante a las 14 en el Salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Allí disertaron Frigerio y Larreta sobre Educación y Economía, claves para el desarrollo sustentable.

Luego se trasladaron a la localidad de Viale para participar de una reunión con empresarios Avícolas y realizar un anuncio con propuestas para el sector. Finalmente, Frigerio, Larreta y Morales tendrán un encuentro con la militancia en Viale Football Club.

Larreta estuvo en Paraná a principios de mes acompañando a Frigerio. En esa oportunidad, el precandidato presidencial pisó Entre Ríos acompañado de Fernán Quirós.