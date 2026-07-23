Una mujer y un menor fallecieron este miércoles en un trágico siniestro vial que tuvo lugar en el cruce de las rutas 14 y 18, en el departamento Concordia. Fue tras el choque de una camioneta donde se trasladaba una familia con un camión. Consecuencia del impacto no solo hubo dos víctimas -madre de hijo- sino que el conductor y otra adolescente fueron derivados de urgencia.

Según los primeros informes a los que accedió AHORA del personal de Control Vial Concordia, en el siniestro se vieron involucrados dos vehículos: un camión de marca Mercedes Benz con chapa patente de origen brasilero —conducido por un solo ocupante— y una camioneta Renault en la que viajaban cuatro personas, dos de ellas adolescentes.

Como consecuencia del impactante choque, la mujer que viajaba como acompañante en la camioneta falleció de manera instantánea en el lugar. Fue identificada como Silvia Lucca. En tanto, el conductor de dicho vehículo, junto a dos adolescentes fueron asistido de urgencia por los servicios de emergencia y trasladado al hospital más cercano para recibir atención médica.

Tras unos minutos se comunicó del fallecimiento del menor de 13 años a causa de los golpes. Se llamaba Luciano Maidana. En tanto que el conductor de 49 años y una menor de 14 están internados. Por su parte, el chófer del transporte pesado resultó ileso.

Los registros de AHORA indican que en lo que va del año ya murieron como consecuencia de siniestros viales en la provincia de Entre Ríos 77 personas.

En la escena trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal sanitario y bomberos, quienes coordinaron las tareas de asistencia y los peritajes correspondientes para determinar las causas exactas que desencadenaron la tragedia. El tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido mientras las autoridades realizaban las diligencias de rigor.

Fuente: AHORA