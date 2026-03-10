El Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, informó en las últimas horas que fueron identificados los restos de 12 personas que habían sido hallados enterrados en el predio del ex centro clandestino de detención La Perla.

Los restos habían sido encontrados a finales de septiembre de 2025 durante una investigación judicial por los crímenes cometidos entre 1976 y 1983. El hallazgo ocurrió en el predio donde funcionó uno de los centros de detención más siniestros de la dictadura.

Se trata de los primeros restos humanos encontrados en ese lugar, a cinco décadas de los hechos investigados.

Dónde fueron encontrados los restos

Los fragmentos óseos aparecieron en un sector conocido como Loma del Torito, dentro del predio de La Perla. Durante las excavaciones, los investigadores localizaron un fémur, partes de cráneos y otros fragmentos óseos.

Las tareas de búsqueda se desarrollaron en una zona de aproximadamente 10 hectáreas, donde previamente se había determinado una alta probabilidad de la existencia de fosas comunes. Esa hipótesis surgió a partir de testimonios, fotografías y relevamientos aéreos incorporados a la causa.

Los análisis fueron realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, mediante estudios antropológicos y genéticos que permitieron avanzar en la identificación.

La comunicación a las familias

Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Trata y Género, a cargo de Juan Miguel Ceballos, indicaron que el proceso de comunicación se encuentra en una etapa especialmente sensible.

Según explicaron, el juzgado brindará más información sobre las identidades una vez que finalice la notificación a los familiares directos de las víctimas.

Desde el Equipo Argentino de Antropología Forense indicaron que aquellos familiares de personas desaparecidas que ya aportaron sus muestras de sangre y quieran actualizar sus datos de contacto pueden contactarse con el juzgado al (0351) 4335772 o por mail a [email protected].

