En la mañana de este miércoles, alrededor de las 9:20 horas, personal de Comisaría Séptima intervino en un siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 67 de la Ruta Nacional Nº 14, sobre el puente Gualeyán, en el río Gualeguaychú.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que sobre el carril con sentido de circulación norte-sur se encontraba un camión marca Iveco, propiedad de Argentina Global S.A., que viajaba desde Virasoro, provincia de Corrientes, con destino al puerto de Buenos Aires, transportando madera tipo combustible para hornos.

El vehículo era conducido por un hombre de 34 años, domiciliado en Villa Campo Primavera, provincia de Misiones, quien por causas que se tratan de establecer colisionó contra una máquina vial retroexcavadora que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento sobre la ruta, contratada al servicio de Autovía 12 y 14.

Como consecuencia del impacto, la cabina del camión se desprendió y cayó al río Gualeguaychú. No obstante, el conductor logró salir por sus propios medios sin quedar atrapado.

Por su parte, la máquina vial cayó desde el puente hacia una zona de monte sobre tierra firme lindera al curso de agua. Su operador, un hombre de 46 años domiciliado en San Antonio, provincia de Santa Fe, fue auxiliado por personas que se encontraban colaborando en el lugar.

Ambos choferes fueron trasladados al nosocomio local para su atención médica. Intervino personal médico, Criminalística y la Fiscalía de turno.