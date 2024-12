Una docente de la Escuela N°26 “9 de Julio” de Urdinarrain fue denunciada por distintas familias por supuestos maltratos físicos y psicológicos contra alumnos de tercer grado. En total ya son 10 las denuncias radicadas ante la Policía.

Giuliana, la madre de uno de los chicos, contó que se enteró de la situación el jueves a la tarde, quien ya no quería ir el viernes con dicha maestra. “Mi hijo me dice que no quiere venir a la escuela, que tiene miedo, que había una seño de Tecnología que el viernes anterior había tirado el pelo y zamarreado a unos compañeros y que a uno en especial lo había agarrado del brazo y le había dejado las uñas marcadas“, relató a Canal 9 Litoral.

Según comentó, el tema fue informado a la docente responsable del grado. “Los directivos de la escuela nos respondieron que hubo una mala interpretación, que interpretaron esto por una pelea de los chicos”, indicó.

Respecto de su experiencia personal, contó: “Mi hijo no sufrió violencia física sino psicológica y presenció cuando otros compañeros sí sufrieron violencia física“. Detalló además que los niños contaron que la maestra cometía “agarrones de pelo, apretones, que les clavaba las uñas, que los zamarreaba de la remera y cosas así“.

Giuliana dijo que en el caso de su hijo, la docente “hacía abuso de una enfermedad que tiene para decirle enfermo psiquiátrico”. “Mi nene desde ese día no ha vuelto a la institución”, indicó, y anticipó que lo cambiarán de institución educativa.

“Mi hijo tenía terror de volver. Ayer le sangró la nariz toda la tarde, se descompuso, todo por los nervios de hoy venir“, lamentó, a raíz del pedido de sus padres de que aprovechara al menos los últimos días con sus compañeros.

Otras madres del curso dialogaron con Canal 9 Litoral y brindaron su testimonio por lo ocurrido.