Importante movimiento en el Acceso Sur, única entrada habilitada a la ciudad

El retén está ubicado metros antes de la rotonda del Parque Industrial, donde las personas afectadas al trabajo de control realizan

Néstor Pintos, titular de Defensa Civil, dijo a El Dia Desde Cero expresó que “hemos contemplado poder hacer turnos de 8 horas para los agentes municipales. El retén lo hacemos antes de la rotonda del Parque Industrial para que aquellos que no puedan justificar su ingreso a la ciudad, den la vuelta en la rotonda y salgan de la ciudad”.

El funcionario expresó que “no hemos rechazado a mucha gente, afortunadamente la mayoría de quienes han ingresado a la ciudad han tenido justificativo para poder acceder. Ayer hubo un par de casos, un camión que dijo que venía a cargar a la ciudad pero no pudo justificar dicha carga, mientras que también llegó una combi con gente que no era de la ciudad, aduciendo que en una vivienda de Gualeguaychú los estaban esperando, pero como no cumplimentaba los requisitos que estamos exigiendo, no pudo ingresar a la ciudad”.

Pintos sostuvo que “lo importante es que puedan ingresar a la ciudad todo lo relacionado con insumos, producción, mercaderías y todo lo relacionado con material de salud y también los camiones de caudales que abastecen a los bancos. Los vecinos de la ciudad en todos los casos han presentado la documentación, no hemos tenido casos de personas que hayan llegado con síntomas de coronavirus, igualmente contamos con los termómetros infrarrojos que detectan a las personas que presentan alta temperatura. Por el momento se podría decir que la circulación es normal y ha habido pocos casos de personas que pretendan acceder a la ciudad sin justificativo”.

Finalmente, el funcionario sostuvo que "aquellas personas que salen de la ciudad pueden hacerlo normalmente, lo que le sugerimos a aquellos que salen y deban volver a entrar, es que tengan a mano la documentación o el comprobante que ingresan a Gualeguaychú por trabajo, Sabemos de casos de personal de la salud que no es de la ciudad pero viaja para trabajar en los distintos centros de salud de Gualeguaychú: esa gente ingresa con el debido comprobante, lo mismo la gente de la ciudad que trabaja fuera de ella, con su comprobante, pueden ingresar normalmente cuando retornan de cumplir sus trabajos".