La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Gualeguaychú recibió la visita de Karina Meier, directora del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de Entre Ríos (ICAB), en una jornada de trabajo destinada a fortalecer la articulación entre organismos provinciales, la universidad pública y el ámbito profesional. Participaron la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca; José Dorati, del área de Extensión de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); y el presidente del Colegio de Bromatólogos de Entre Ríos, Edgar Raimundo.

Durante el encuentro, Meier presentó las líneas de trabajo del ICAB, detalló los sistemas de fiscalización vigentes y expuso los avances en protocolos alimentarios, con énfasis en el acompañamiento a las capacidades locales de control. A su vez, el equipo municipal informó las acciones que se desarrollan en Gualeguaychú vinculadas a inspecciones de establecimientos, trabajo con profesionales y promoción de buenas prácticas alimentarias.

El intercambio permitió identificar líneas de articulación entre el ICAB, la Facultad de Bromatología y el Colegio de Bromatólogos, orientadas a potenciar instancias de capacitación y actualización técnica en el territorio; acompañar el rol de asesores bromatológicos en distintos rubros alimentarios; y consolidar criterios y procedimientos de control en coordinación con el ICAB.

Las instituciones coincidieron en la necesidad de avanzar en una agenda común que fortalezca la inocuidad de los alimentos y mejore la respuesta ante las demandas del sector productivo y comercial.