Entre Ríos tiene una base productiva consolidada y oportunidades para ampliar su participación en la cadena porcina nacional. Según el Informe Porcino 2025 de la Dirección de Producción Animal, la provincia concentró el 9,4 por ciento de las existencias porcinas del país, con 566.989 cabezas registradas al 31 de marzo de ese año, y se mantuvo en el cuarto lugar entre las provincias productoras.

En ese contexto, el gobernador Rogelio Frigerio participó de la inauguración de una nueva sucursal de La Porca en Paraná. Durante el encuentro, destacó las posibilidades de expansión del sector y planteó el objetivo de posicionar a Entre Ríos como líder nacional en la actividad.

"Trabajamos para que Entre Ríos sea la primera provincia porcina del país", sostuvo el mandatario. En esa línea, convocó a los actores de la cadena a elaborar una estrategia conjunta: "Necesitamos un plan para eso y lo tenemos que hacer entre todos, con el protagonismo de ustedes".

Frigerio vinculó ese desafío con la trayectoria de la provincia en otras actividades agroindustriales. "Si somos la primera provincia avícola, podemos ser la primera provincia porcina", afirmó, al destacar la importancia de aprovechar las capacidades productivas de Entre Ríos para ampliar la actividad.

Más producción y valor agregado

Los indicadores muestran tanto la dimensión de la producción entrerriana como una oportunidad para fortalecer su industrialización. Durante 2025, se remitieron a faena 896.653 cabezas de origen provincial. De ese total, 362.091 fueron procesadas en frigoríficos entrerrianos, mientras que 534.562 se faenaron en establecimientos de otras jurisdicciones.

La provincia cuenta con 18 frigoríficos activos, que durante ese año procesaron el 4,25 por ciento del total nacional de faena porcina. La diferencia entre la cantidad de animales producidos en Entre Ríos y los que se procesan dentro de su territorio plantea el desafío de ampliar la capacidad industrial local y fortalecer la integración de las distintas etapas de la cadena.

Durante la reunión con representantes de La Porca, se abordó la posibilidad de avanzar en un plan estratégico que contemple una visión integral de la actividad, desde la producción primaria hasta la industrialización y la comercialización.

Entre las ventajas competitivas de Entre Ríos, los participantes destacaron la disponibilidad de maíz y soja, los recursos hídricos, el espacio físico para ampliar las granjas y la cultura de trabajo rural y asociativo. También señalaron la importancia de promover esquemas de integración entre productores para incrementar la capacidad productiva.

Una de las alternativas planteadas por la empresa es establecer acuerdos con asociados que se incorporen a la etapa de engorde de animales. Estos modelos permitirían ampliar las granjas, incrementar la producción y generar nuevas oportunidades de desarrollo para los productores entrerrianos.

Asimismo, se destacó la necesidad de mejorar los caminos vinculados a la actividad. En ese sentido, los representantes de la firma señalaron que trabajan en la conformación de un consorcio caminero y valoraron la sanción de la ley correspondiente como una herramienta para avanzar en esa iniciativa.

La actividad se desarrolló en el marco de los 10 años de trayectoria de La Porca. Con la apertura de este nuevo local, la empresa alcanzó su décima sucursal en Paraná y la número 15 de su red comercial, en una jornada que permitió poner en agenda los desafíos y las oportunidades de crecimiento de la cadena porcina entrerriana.