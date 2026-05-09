Durante la semana ingresó en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de ley del bloque Juntos por Entre Ríos que pretende “lograr un nuevo Código Rural para la provincia de Entre Ríos”. La finalidad del nuevo Código es constituirse en “el conjunto orgánico y sistemático de normas jurídicas dictadas para regular, promover y orientar la actividad agraria en todo el territorio de la provincial en ejercicio de las facultades no delegadas a la Nación y que son propias conforme a las disposiciones de la Constitución Nacional y Provincial”. El proyecto consta de 651 artículos agrupados en un Título Preliminar, doce Libros, divididos a su vez en Títulos, Capítulos y Artículos.

La autora, la diputada María Elena Romero, precisó que “este Código tiene la finalidad esencial de orientar, promover y regular la actividad agraria en cualquiera de sus especializaciones y promover las actividades conexas a ellas”. Añadió que “constituye un deber de integrar a la explotación rural el paradigma ambiental, cuidando los recursos naturales, conforme a las disposiciones de la Constitución Nacional y Provincial, el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley General del Ambiente N°25.675 y toda la normativa ambiental nacional, provincial y local aplicables a esta actividad productiva”.

Añadió que “debe darse cumplimiento a los tratados internacionales y regionales ambientales climáticos como el Acuerdo Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Acuerdo de Escazú, esta enumeración de normas y tratados no es taxativa, es meramente enunciativa”.

Romero destacó que “la iniciativa se basa en empinados antecedentes de anteproyectos elaborados por doctrinarios y estudiosos académicos del Derecho Agrario, como así también con valiosos aportes de miembros del Instituto de Derecho Agrario y Minería del Colegio de la Abogacía de nuestra provincia”.

Destacó que “un código rural armónicamente concebido representa un conjunto de ventajas para los operadores del Derecho, para el conjunto de productores rurales y los profesionales vinculados a este sector, como para las autoridades estatales. La simplificación en un texto único y no una legislación arto dispersa es de gran utilidad”.

Romero precisó que “el proyecto propicia la creación del Consejo Agrario Entrerriano, como autoridad de aplicación especializada; presenta un tratamiento ajustado de institutos como la medianería rural (cercos, deslindes, amojonamientos) ganadería con marcas, señales y apartes, agricultura abordando la necesaria conservación del suelo”.

También reseñó que “establece un régimen unificado de sanidad animal y vegetal. Dispone la utilización del procedimiento administrativo provincial (ley 7060). Crea la jurisdicción y competencia agrarias propias en el Poder Judicial entrerriano. Unifica el régimen de sanciones. Propone la creación de un único Fondo Agrario. El seguro agrario”.

Además, consideró que “otros aspectos destacables son los beneficios en materia de servicios públicos para el productor y habitante rural. Verbigracia, electrificación rural, habitación rural. La inclusión de las materias de caza y pesca, la importancia de la producción regional, incluyendo la apicultura, la avicultura, la citricultura, la cunicultura, la silvicultura, la acuicultura, el agroturismo”.