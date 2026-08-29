La iniciativa se encuentra en etapa de formulación y tiene como objetivo mejorar los ingresos y fortalecer los medios de vida de las familias vinculadas a las cadenas productivas priorizadas, con especial atención en los pequeños productores. Para ello, se prevé fortalecer sus capacidades productivas y organizativas, ampliar el acceso a los mercados y promover infraestructura rural que contribuya al desarrollo de la actividad.



En este marco, los equipos técnicos analizan las principales necesidades y oportunidades de cada cadena, así como posibles líneas de intervención vinculadas con la asistencia técnica y el financiamiento, la incorporación de tecnología, el fortalecimiento de las organizaciones de productores y el desarrollo de estrategias de comercialización.



Como parte de la misión, se realizó un encuentro de trabajo en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, con la participación de representantes de FIDA, el Ministerio de Desarrollo Económico, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), la Dirección Provincial de Vialidad, la Secretaría de Inversión Pública y Desarrollo Territorial, el Consejo General de Educación y equipos técnicos de las áreas vinculadas al proyecto.





Durante la jornada se avanzó en el análisis de las cadenas productivas y de las posibles intervenciones que integrarán la propuesta. También se evaluaron inversiones en infraestructura rural y productiva que permitan mejorar las condiciones de producción y facilitar el acceso a los mercados. De manera transversal, el proyecto contempla aspectos vinculados con ambiente y cambio climático, género, juventud y arraigo rural.



"Celebramos esta nueva iniciativa y la oportunidad de trabajar junto a FIDA en el diseño de un nuevo proyecto para el desarrollo de estas cadenas productivas. Se suma a la experiencia que la provincia ya viene desarrollando junto a FIDA para el fortalecimiento de la cadena apícola, consolidando una agenda de trabajo orientada al desarrollo de los pequeños productores", destacó el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. En ese sentido, valoró especialmente el vínculo con el organismo internacional y el acompañamiento de sus equipos, y agradeció el trabajo de la Unidad Ejecutora Provincial para concretar estas oportunidades.



Por su parte, el coordinador general de la UEP, Gustavo Cusinato, señaló: "Desde la UEP tenemos la responsabilidad de articular con los organismos internacionales de crédito y financiamiento para convertir estas oportunidades en proyectos concretos para Entre Ríos. Con FIDA ya venimos trabajando a través del Prosaf, y esta nueva iniciativa nos permite seguir avanzando en propuestas que respondan a las necesidades de las cadenas productivas de la provincia".



La misión de FIDA se extenderá hasta el 3 de septiembre e incluye reuniones técnicas y visitas de campo a Paraná, Crespo, Gualeguaychú, Urdinarrain, Nogoyá, Villaguay, Federación, Federal, La Paz y Guardamonte. En esas localidades, los equipos mantendrán encuentros con productores, cooperativas, escuelas agrotécnicas y autoridades locales, con el propósito de profundizar los diagnósticos, relevar las necesidades de los distintos sectores y aportar información para avanzar en la definición del nuevo proyecto.