Durante muchos años, una de las grandes dificultades que atravesaron las personas con discapacidad y sus familias no fue solamente encontrar una actividad deportiva. El problema, muchas veces, fue saber dónde existe, quién la ofrece, para qué edades está destinada, qué apoyos requiere y si realmente es posible acceder a ella.

En ese contexto, la creación de la primera Red de Clubes Adaptados de Argentina constituye una noticia que excede el ámbito estrictamente deportivo.

La plataforma, puesta en funcionamiento el 28 de septiembre de 2026, se propone de manera colaborativa reunir en un mismo espacio a clubes, equipos, federaciones, asociaciones, fundaciones y organismos deportivos que desarrollan actividades adaptadas, permitiendo localizar propuestas situadas y específicas según el lugar donde vive cada persona.

No se trata de una simple página web. Esta Red podría convertirse con el tiempo en una importante herramienta para la inclusión deportiva.

Puede que en algunas localidades sea más sencillo identificar referentes o consultar información sobre espacios o instituciones que brindan propuestas de actividad física o deportes para personas con discapacidad, pero en otros casos, detrás de cada búsqueda hay una familia que no sabe dónde llevar a su hijo, un adolescente buscando pertenencia, un adulto intentando recuperar vínculos o un deportista que quiere pasar del ámbito recreativo al competitivo.

¿En qué se basa la propuesta?

Cada institución debe ingresar e inscribirse en el sitio www.redclubesadaptados.com y su funcionamiento requiere, además, una responsabilidad compartida: son las propias instituciones las que deben cargar sus propuestas para que puedan ser encontradas. Luego, la información es validada por la Red que solicita cierta documentación que respalde la membresía.

El proyecto es impulsado por las dos fundaciones (Paradeportes y Turismo Accesible) y cabe destacar que es gratuita. En nuestra provincia, por el momento, figuran dos instituciones: Club Deportivo Juventud Unida y la ONG Ateneo Inclusión, ambas de Gualeguaychú.

Identificar un club, Fundación, ONG, taller o propuesta de actividad física o deporte adaptado es apenas el primer paso. Posteriormente habrá que analizar en cada caso que lo requiera, las barreras económicas, geográficas, de transporte, de infraestructura y de formación profesional.

Una familia puede encontrar el club adecuado y, sin embargo, no poder pagar la cuota. Puede existir una propuesta deportiva y no existir transporte accesible. Puede haber una pileta adaptada, pero faltar profesionales capacitados. Puede haber voluntad institucional, pero no recursos suficientes para sostener una actividad durante todo el año.

Es por ello que la Red también es accesibilidad ya que puede convertirse en una herramienta para pensar nuevas formas de articulación entre el Estado, los clubes, las organizaciones sociales y el sector privado.

Como ejemplos locales están el Club Deportivo Juventud Unida que bonifica un 50% la cuota social a quienes posean CUD y la ONG Ateneo Inclusión que otorga semestralmente Becas totales o parciales en Natación o en su Colonia de Verano.

La propia existencia de un mapa nacional de instituciones adaptadas permitiría, con el tiempo, conocer dónde están las propuestas, qué disciplinas se desarrollan, qué edades atienden, los distintos tipos de discapacidad que abordan y qué necesidades permanecen sin respuesta. Ese relevamiento puede convertirse en una herramienta para planificar políticas públicas, orientar inversiones y detectar territorios donde la oferta es insuficiente.

Una expansión real del deporte adaptado no solo significa más personas practicando actividad física, sino que también genera nuevas oportunidades laborales. Profesores de Educación Física, entrenadores, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes y otros profesionales pueden encontrar nuevos ámbitos de desempeño. Así, la formación continua en accesibilidad pasa de ser un conocimiento complementario a una especialización con demanda concreta. Este auge demandará también espacios y profesionales capacitados para la inclusión de personas adultas y adultas mayores.

Más clubes adaptados exigen más profesionales capacitados. Y aquí aparece una cuestión central: inclusión no es solo abrir una puerta, sino generar las condiciones para entrar, participar, progresar y permanecer.

Una institución inclusiva no debería ser solamente aquella que permite que una persona con discapacidad ingrese y circule en sus instalaciones. Debería ser aquel que piensa sus actividades, sus espacios, su comunicación y sus vínculos considerando la diversidad de quienes lo integran.

También puede modificar la mirada social. Durante demasiado tiempo, el deporte de las personas con discapacidad fue presentado exclusivamente desde el esfuerzo individual, la superación o las medallas. Pero antes del deportista de alto rendimiento existe una persona que necesita jugar, aprender, divertirse, hacer amigos, mejorar su salud, sentirse parte de una institución y ocupar un lugar en la comunidad. La importancia de esta Red no debería medirse solamente por la cantidad de clubes que consiga reunir. También habrá que observar cuántas personas que antes no encontraban una propuesta ahora pueden hacerlo; cuántas familias acceden a información que desconocían; cuántos clubes comienzan a incorporar actividades; cuántos profesionales se capacitan y cuántas oportunidades laborales aparecen alrededor de este proceso.

El desafío será lograr que el mapa no sea solamente un registro de lo que ya existe, sino también un punto de partida para identificar lo que todavía falta y quizás ese sea uno de los mayores aportes que puede hacer esta nueva Red: ayudarnos a pasar de preguntarnos “¿dónde puede hacer deporte una persona con discapacidad?” a construir una realidad en la que esa pregunta tenga cada vez más respuestas.





