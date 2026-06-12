MATERIAL HISTÓRICO
Incorporaron seis libros de actas del directorio del Frigorífico Gualeguaychú al Museo de la Memoria Popular
En el marco del Día Internacional de los Archivos, que se celebra cada 9 de junio, el Museo de la Memoria Popular recibió a Patricio Álvarez Daneri, quien realizó una donación de material histórico vinculado al exfrigorífico Gualeguaychú.
La donación está compuesta por seis libros de actas del directorio del Frigorífico Gualeguaychú y una edición encuadernada del diario La Nación, publicada con motivo del Centenario de la Revolución de Mayo.
Los libros incorporados corresponden a las actas del directorio del Frigorífico Gualeguaychú y abarcan distintos períodos de su funcionamiento institucional:
Libro N° 4: Acta N° 284 del 16/12/1940 al Acta N° 364 del 22/02/1945.
Libro N° 5: Acta N° 364 del 22/02/1945 al Acta N° 431 del 18/02/1949.
Libro N° 6: Acta N° 431 del 19/02/1949 al Acta N° 486 del 07/04/1952.
Libro N° 7: Acta N° 488 del 05/05/1952 al Acta N° 538 del 30/07/1954.
Libro N° 8: Acta N° 538 del 30/07/1954 al Acta N° 583 del 30/07/1956.
Libro N° 13: Acta N° 816 del 03/09/1965 al Acta N° 891 del 02/10/1968.
Estos documentos se incorporan al acervo documental del museo, fortaleciendo el patrimonio público y ampliando las fuentes disponibles para la consulta y la investigación. Su valor histórico permite profundizar el conocimiento sobre una de las instituciones más relevantes en el desarrollo productivo y social de la ciudad.
La conservación de este tipo de materiales constituye una tarea central de los museos, como espacios responsables de resguardar, organizar y garantizar el acceso al patrimonio documental.
Desde el Museo de la Memoria Popular se continúa trabajando en la adecuada preservación de estos bienes patrimoniales, promoviendo su puesta en valor y su disponibilidad para investigadores, estudiantes y la comunidad en general.
Asimismo, se invita a quienes conserven material relacionado con la historia del Frigorífico Gualeguaychú a acercarse al museo, entendiendo que cada aporte contribuye a construir una memoria común más amplia y representativa.