En el marco del Día Internacional de los Archivos, que se celebra cada 9 de junio, el Museo de la Memoria Popular recibió a Patricio Álvarez Daneri, quien realizó una donación de material histórico vinculado al exfrigorífico Gualeguaychú.

La donación está compuesta por seis libros de actas del directorio del Frigorífico Gualeguaychú y una edición encuadernada del diario La Nación, publicada con motivo del Centenario de la Revolución de Mayo.

Los libros incorporados corresponden a las actas del directorio del Frigorífico Gualeguaychú y abarcan distintos períodos de su funcionamiento institucional:

Libro N° 4: Acta N° 284 del 16/12/1940 al Acta N° 364 del 22/02/1945.

Libro N° 5: Acta N° 364 del 22/02/1945 al Acta N° 431 del 18/02/1949.

Libro N° 6: Acta N° 431 del 19/02/1949 al Acta N° 486 del 07/04/1952.

Libro N° 7: Acta N° 488 del 05/05/1952 al Acta N° 538 del 30/07/1954.

Libro N° 8: Acta N° 538 del 30/07/1954 al Acta N° 583 del 30/07/1956.

Libro N° 13: Acta N° 816 del 03/09/1965 al Acta N° 891 del 02/10/1968.



Estos documentos se incorporan al acervo documental del museo, fortaleciendo el patrimonio público y ampliando las fuentes disponibles para la consulta y la investigación. Su valor histórico permite profundizar el conocimiento sobre una de las instituciones más relevantes en el desarrollo productivo y social de la ciudad.

La conservación de este tipo de materiales constituye una tarea central de los museos, como espacios responsables de resguardar, organizar y garantizar el acceso al patrimonio documental.

Desde el Museo de la Memoria Popular se continúa trabajando en la adecuada preservación de estos bienes patrimoniales, promoviendo su puesta en valor y su disponibilidad para investigadores, estudiantes y la comunidad en general.

Asimismo, se invita a quienes conserven material relacionado con la historia del Frigorífico Gualeguaychú a acercarse al museo, entendiendo que cada aporte contribuye a construir una memoria común más amplia y representativa.