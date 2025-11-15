Pese a que la construcción aparece como el sector más golpeado por la virtual paralización de la obra pública nacional, otra actividad que quedó en la línea de fuego es la industria textil. La fuerte desregulación de las importaciones -con Temu y Shein como protagonistas del boom de compras puerta a puerta- profundizó la crisis: la producción cayó 20% interanual en septiembre y los últimos datos oficiales muestran un cuadro crítico, con seis de cada diez máquinas detenidas en agosto.

En retrospectiva, la industria textil acumula dos años consecutivos de caídas, luego de un período de inversiones récord. Tal es así que la baja de la actividad, si se compara frente a septiembre de 2023, alcanza una contracción del 27,8%, según datos de la Fundación Protejer.

La utilización de la capacidad instalada también refleja la magnitud de la crisis: en septiembre fue del 42%, lo que implica 8 puntos porcentuales (p.p.) menos que en agosto de 2024 y 17 p.p. por debajo del nivel observado un año atrás.

Con este panorama rojo del sector, ya cerraron 427 empresas textiles, indumentaria, cuero y calzado, una caída del -7% del entramado productivo. La baja de la actividad generó una pérdida de 14.000 (-12%) puestos de trabajo, siendo junto con la construcción los segmentos que más cayeron.

Datos oficiales del INDEC muestran que las ventas reales en supermercados de prendas, calzado y textiles de hogar registraron un crecimiento del 25,8% interanual en los primeros ocho meses del año. Las ventas reales en shoppings de indumentaria, prendas y marroquinería avanzaron 2,3% respecto a los primeros ocho meses de 2024, mientras que comparadas contra el mismo período de 2023 cayó un 2%.

