En un hecho extraño, los precios de los combustibles podrían bajar el mes que viene. La medida se encuentra a estudio del directorio de YPF y tiene su origen en la caída de los valores internacionales del petróleo.

La posibilidad fue adelantada por el presidente de la empresa con mayoría estatal, Horacio Marín, quien consideró que el precio del barril de petróleo utilizado como referencia bajó 10 dólares y la última semana subió 4 dólares. "Estamos analizándolo y prometo que la semana que viene vamos a tener una definición", anticipó.

"El precio del combustible depende del petróleo. Si sube, el precio del combustible tiene que subir. Si baja, tiene que bajar. En YPF, si el precio del petróleo baja, los usuarios no tienen que subvencionar a YPF porque no es justo que nosotros tomemos una ganancia arriba de lo lógico que tiene que tener la venta de combustibles. Así tampoco cuando suba nosotros no podemos (dejar de) subir el precio de combustibles porque si no hay una subvención de YPF a los usuarios", analizó Marín.

A pesar del anuncio, todavía no está claro de cuánto podría ser la baja del valor, aunque se sospecha que podría tener mayor incidencia final en el caso del gasoil. En caso de que se confirmara la decisión, se trataría del primer descenso en el precio al pie del surtidor en cinco años: la última disminución data de 2019.

