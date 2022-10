El economista y periodista Maximiliano Montenegro dialogó con AHORA y señaló que el 6,2% de inflación de septiembre informado este viernes "le da aire" a Sergio Massa. Remarcó, asimismo, que el desafío del titular de la cartera de Hacienda será controlar las presiones internas en el Frente de Todos, especialmente del ala K de la coalición.

"El dato del Indec es un número menor al de distintos despachos del gobierno y le da aire a Sergio Massa. Es igualmente impactante, porque ya corre en los últimos 12 meses en 83% y acumula en nueve meses 66,1%, pero marca un rumbo de desaceleración respecto del 7,4% de julio y 7% de agosto. El susto ha sido tan grande con la inflación récord, que el 6,2% le permite dentro de la interna decir que está en el rumbo correcto, que hay que persistir en el acuerdo con el FMI , la acumulación de reservas y el equilibrio fiscal", explicó Montenegro.

El economista apuntó luego que la variación de precios "puede estar cerca del 100%", aunque señaló que aún restan relevar tres meses: "El tema fundamentalmente es que haya un sendero de estabilización hacia abajo. En el caso de Alimentos, que fue 6,7%, acumula 86,6% en 12 meses y 69.5% en 2022. Esa inflación particular puede pasar al 100% y le pone presión a las paritarias y la actualización de planes, que será el desafío de Massa. Le da oxígeno para frenar reclamos por respuestas rápidas, de parte de La Cámpora y Cristina Kirchner".

El experto apuntó también que Massa ya adelantó que no aplicará un congelamiento de precios porque sería "pisar una manguera que sigue acumulando aguay en algún momento desborda". "No tiene margen para un plan de shock, con sinceramiento de tarifas y dólar, para después congelar eso y precios y salarios. No tiene espacio, porque el kirchnerismo no está de acuerdo, pero también porque sabe que es ridículo aplicar congelamientos sectoriales. Persistirá en el sendero de lo acordado con el FMI, que está semana dio un aval importante pero también una advertencia, respecto de seguir con el rumbo de cara a 2023", subrayó.

Para finalizar, Montenegro aseguró: "El acuerdo alrededor del Presupuesto 2023 es clave. El FMI dijo que es prioritaria la aprobación, porque es la base del programa para el año que viene. El organismo está muy atento a lo que pasa internamente en el gobierno. Lo otro, evidente, es que con esta inflación, hay más reclamos por mayor gasto, ya sea en bonos o ingresos extraordinarios. Y eso el FMI lo tiene congelado y será inflexible en la aplicación del ajuste".