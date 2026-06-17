La Municipalidad de Pueblo General Belgrano comenzó los trabajos de puesta en valor del edificio y predio donde funcionan la Escuela Nº 3 “20 de Junio” y la Escuela Nº 113 “Infantería de Marina” Anexo ESJA, en el marco de un plan integral de mejoramiento que se desarrolla en distintos espacios públicos e instituciones de la comunidad.

En esta primera etapa se utilizaron motoniveladora, retroexcavadora, tractor con compactadora, dos camiones volcadores y personal municipal para llevar adelante tareas de perfilado, nivelación y compactación del terreno. Además, se incorporaron broza y piedra basáltica con el objetivo de mejorar la transitabilidad, ordenar el sector y favorecer el escurrimiento superficial del agua.

La intervención forma parte de un proyecto más amplio que continuará ejecutándose de manera articulada con ambas instituciones educativas. Entre las próximas acciones previstas se encuentran la mejora y ampliación de la iluminación exterior, el mejoramiento de las instalaciones eléctricas internas y externas, la recuperación de los alambrados perimetrales y la realización de tareas de poda integral y acondicionamiento general del predio.

La inversión destinada hasta el momento supera los 4 millones de pesos, reflejando el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de la infraestructura educativa y la mejora permanente de los espacios que utilizan diariamente estudiantes, docentes y familias.

Desde el Municipio destacaron que estos trabajos se realizan con recursos, equipamiento y mano de obra propia, permitiendo optimizar los recursos disponibles y dar respuesta a necesidades concretas de la comunidad educativa.

La puesta en valor de este espacio representa una nueva inversión en educación y en el desarrollo de entornos más seguros, ordenados y funcionales para toda la comunidad de Pueblo General Belgrano.