Autovía del Mercosur informó que, a la altura del kilómetro 179 de la Ruta Nacional 14, en cercanías de La Clarita, Entre Ríos, un camión cisterna que transportaba combustible perdió el control, volcó sobre la calzada y posteriormente se incendió.

Como consecuencia del siniestro, la Ruta Nacional 14 se encuentra totalmente interrumpida en ambos sentidos de circulación, según se informó durante la madrugada de este sábado.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de San José y Colón, Policía de Entre Ríos y personal de Autovía del Mercosur, mientras que el operativo de seguridad y ordenamiento se encuentra a cargo de Gendarmería Nacional.

La interrupción del tránsito está generando importantes demoras y retenciones en el sector, por lo que se solicita a quienes deban circular por la zona extremar las precauciones, respetar las indicaciones del personal desplegado y, en lo posible, evitar el sector hasta que se normalice la circulación.

Durante la madrugada el tránsito se fue normalizando paulatinamente.