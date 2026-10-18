La crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene en alerta a distintas provincias del Litoral argentino. El avance del agua provocó evacuaciones, restricciones en zonas costeras y complicaciones en la circulación, mientras las autoridades anticipan nuevas precipitaciones para los próximos días.

En Corrientes, el río Paraná alcanzó los 6,91 metros, quedando a solo nueve centímetros de la cota de evacuación. Según el relevamiento de Defensa Civil, 646 personas debieron abandonar sus viviendas, contabilizando 289 evacuados y 357 autoevacuados. Las localidades más comprometidas incluyen a Itatí, Paso de la Patria y Puerto Ituzaingó, donde se superaron los niveles críticos.

El incremento del caudal responde a los aportes de la alta cuenca, las lluvias en el sur de Brasil y el río Iguazú, además de las erogaciones de la represa de Yacyretá. En Goya, el puerto ingresó en etapa de alerta al marcar 5,28 metros, superando su umbral preventivo por ocho centímetros.

Por su parte, en Chaco, el Comité Provincial de Emergencia reforzó los operativos de asistencia ante la posibilidad de que el río alcance los 7,50 metros. Se dispuso alerta roja para sectores fuera del sistema de defensas, como Puerto Antequeras, Barranqueras, Puerto Vilelas y el barrio San Pedro Pescador.

En Entre Ríos, la atención se centra en el río Uruguay. La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) informó este domingo que, si bien el descenso de las aguas será leve y lento, el estado de alerta continuará durante los próximos días si no se producen nuevas lluvias.

Finalmente, en Misiones, Vialidad Nacional confirmó la habilitación del puente Piray Guazú, aunque el puente Paranaí mantiene circulación alternada. El Servicio Meteorológico Nacional prevé un aumento de la nubosidad y posibles tormentas hacia el jueves en el norte misionero, lo que mantiene la vigilancia sobre la evolución de los caudales.