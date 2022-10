Por Juan Pablo Castillo*

Cuando el sector público no genera una inversión privada o como consecuencia de determinadas políticas no se fomenta la iniciativa privada, estamos hablando de que estamos frente un gasto público y no una inversión.

Vamos a detenernos en esta idea, por ejemplo: una inversión pública de quinientos millones de pesos, si no genera el doble en inversión privada, lisa y llanamente es un gasto

La articulación público-privado es la base del nuevo desarrollo. La base de lo que es el desarrollo entendido en su expresión más pura.

El desarrollo de las inversiones públicas implica necesariamente la promoción de las inversiones privadas, que una obra pública genere inversión privada o viceversa.

Cuando una obra privada genera una inversión pública que promueva a su vez más inversión privada, hablamos entonces de vinculación público-privado. Hablamos de un círculo virtuoso de cooperación estratégica.

La inversión privada requiere de políticas públicas a largo plazo, que sean estables y previsibles en el tiempo. He aquí el rol imponderable del Estado, que no debe cambiar las reglas del juego según la coyuntura o la conveniencia. Por otro lado tenemos el problema de tener un municipio que trata de sustituir al privado.

Las lógicas de ambos son distintas porque el sector público en vez de generar un ámbito de competencia, nivela para abajo; porque la anula; tampoco genera riqueza, no promueve la eficiencia ni genera trabajo genuino.

Cuando con el sector privado se es discrecional, se le ponen palos en la rueda y no se lo estimula, el resultado no puede ser otro que su fracaso porque de esa manera se produce la lógica de que si sos amigo tenés ciertas “ventajas” que no están disponibles si no lo sos.

No nos olvidemos que es el sector privado, el único capaz de dinamizar la comunidad y la libertad.

*Sociólogo y consultor político.