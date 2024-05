El Gobierno municipal realizó un importante y ambicioso anuncio hace una semana en el que asegura que la ciudad tendrá inversiones del sector privado por 80 millones de dólares, lo que generaría unos 600 puestos directos de trabajo.

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa en el que el Gobierno cuenta que, con el slogan “En Gualeguaychú: Invierte con Visión, Vive con Pasión”, la Secretaría de Inversiones y Desarrollo local acentúa su acción estratégica para captar más inversiones en cuanto a cantidad y calidad. Precisamente y en esa línea, días pasados se ha puesto en circulación en español, inglés y portugués, un folleto contando los atributos locales que decidan a los inversores hacerlo en Gualeguaychú.

Al respecto, Estela Miño, la titular del área, señalo que "en los últimos dos meses los proyectos en tratamiento se han incrementado en un 60%, llevando a 16 las propuestas concretas de inversión en nuestra ciudad”. Ya cuentan con la habilitación municipal terminada, al menos dos de los presentados: uno es la empresa de Industria del Conocimiento (American Robotic) para producir vehículos robotizados no transportados, y la otra es la empresa de alfajores de salchichón de chocolate rellenos con dulce de leche “Juana la Loca” (provenientes del Uruguay).

Por otro lado, también habló sobre una importante inversión de más de 3,3 millones de dólares acaba de ser presentada formalmente para iniciar el camino de la habilitación: se trata de un Centro Comercial en el centro de la ciudad, una puesta en valor edilicio, comercial y habitacional que creará una nueva centralidad en Gualeguaychú, ya que prevé locales de calidad para la apertura de áreas comerciales, gastronómicas, de entretenimiento y viviendas. En palabras de Miño: “Se estima que va a dar 140 puestos de trabajo. Ya hicimos una reunión interárea con el secretario de Gobierno, Habilitaciones, Planeamiento, el inversor, y ahí se llevó el proyecto. Lo hablamos entre todos. Se le vieron las fortalezas y no le encontramos debilidades; sí que había mejoras que se podían hacer. Hubo otras reuniones con Planeamiento y ahora el proyecto está presentado”.

En el comunicado, también describe la inversión para emplazar un nuevo gran mercado mayorista y minorista para la zona norte, con el desarrollo de dos grandes lotes para viviendas, a las que el proyecto prevé dotarlas de todos los servicios esenciales.

Sumado a esto, la Secretaría está trabajando con empresas locales en expansión con intenciones de exportación -como es la de agua con destino a Brasil y el Inter de Miami-; inversiones importantes en dos frigoríficos -faena y desposte respectivamente-, de ganado vacuno; apertura de una comercializadora de yerba mate misionera con molienda uruguaya; un novedoso transporte de personas en circuitos turísticos de la ciudad; estaciones de servicio; un hotel 5 estrellas; una fábrica de tanques y termotanques; y una inversión en 5 plantas que tratarían la basura domiciliaria no como un desecho sino como un activo estratégico.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Domingo Oscar Carrazza, se refirió a los anuncios de estas inversiones y si bien no desmintió a la secretaria de Inversiones y Desarrollo Local mostró mayores reservas: “Soy muy cauto porque conozco lo que es una inversión, conozco lo que es el proceso. Creo que lo que ha referido Estela (Miño) es que es una gran posibilidad de que eso se produzca. Pero hay un contexto general, tanto en el país como en la provincia y en el ámbito local, que también hay que tener en cuenta porque son procesos que requieren tiempo”.

En tanto, apuntó que “Estoy en contacto con muchísima gente a nivel nacional, desarrolladores urbanos, gente que anda buscando lugares propicios para invertir y Gualeguaychú no deja de ser geopolíticamente un lugar muy interesante porque tenemos un Parque Industrial y tenemos un área turística enorme. Ahora, eso no te garantiza que vengan señores con valijas a invertir, es todo un proceso. A mí no me gusta mentir, pero tampoco me gusta minimizar, tengo que tener un equilibrio”. Y agregó: “Tenemos que ser conscientes de que una inversión lleva muchos años de ejecución. Tenemos que dar muestras de mucha seriedad y tenemos que insertar a Gualeguaychú nuevamente en el escenario nacional e internacional”.

No hay dudas que las inversiones privadas son cruciales para el desarrollo de la ciudad, ya que pueden catalizar el crecimiento económico, la generación de empleos, la mejora de la infraestructura y elevar la calidad de vida. Sin embargo, en un contexto de crisis como el que atraviesa el país, la coyuntura y el tiempo terminarán definiendo y serán los que jueguen un papel protagónico para que Gualeguaychú pueda aprovechar todos estos beneficios en el corto, en el mediano o en el largo plazo y los anuncios dejen de ser tales y se conviertan en realidades concretas.