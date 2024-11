Bioingenieros de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) junto a médicos y bioquímicos del Hospital De la Baxada Teresa Ratto, de Paraná, llevan adelante un estudio clínico para comprobar y evaluar la efectividad del tratamiento conocido como Plasma Rico en Plaquetas (PRP) para la disminución del dolor y la recuperación funcional en pacientes con piernas diagnosticadas con artrosis de rodilla.

El investigador principal del estudio es el doctor Luis Pablo Schierloh, y el equipo de trabajo incluye a los doctores José Biurrun Manresa y Christian Mista, y los bioingenieros Diego Arévalo, Leandro Mayrata y Facundo Urteaga, todos pertenecientes al IBB-Conicet. Por parte del Hospital, participan los médicos Luciano Benedetti, Maximiliano Velázquez, Analía Caballo, Ricardo Pastre y la bioquímica Carolina Cáceres, entre otros.

El tratamiento consiste en una inyección intra-articular de PRP en la rodilla de tratamiento del participante. El estudio incluye sesiones sucesivas de tratamiento (cada dos semanas o un mes) y luego el seguimiento de la respuesta de la persona hasta un año de iniciado el tratamiento. El plasma se obtiene con el centrifugado de la sangre extraída al propio paciente, mediante equipamiento que fue adquirido con financiamiento del Conicet y que, una vez finalizado el estudio, quedará para uso del Hospital.

Existe evidencia científica del efecto positivo del PRP en la disminución del dolor, afirman los investigadores. El estudio que emprendieron la UNER, el Conicet y el Hospital fue diseñado para detectar perfiles de respuesta clínica en búsqueda de pacientes con alta afinidad al tratamiento. Así, se evalúa el desempeño del producto terapéutico (Plasma Rico en Plaquetas) elaborado y administrado en el Hospital.

Se trata de un tratamiento que no ofrece la salud publica en la provincia, no es reconocido por obras sociales y en instituciones privadas tiene un costo elevado que no suele ser reconocido por obras sociales o prepagas. El equipamiento y los insumos necesarios no son excesivos en comparación con otras terapias. El mayor desafío radica en los profesionales que participan en la extracción, preparación y aplicación, un aspecto en el cual el sector público está más que calificado. En estudios previos, se reportan entre una, dos y cuatro aplicaciones.

El estudio compartido entre el Conicet, la UNER y el Hospital Baxada busca detectar si existen diferencias entre dos esquemas de aplicación de PRP: algunos pacientes la reciben cada 15 días y otros una vez al mes.