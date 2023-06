Si bien parecen haberse calmado las aguas en la interna de Juntos por Entre Ríos, lo cierto es que aún queda una instancia más en caso de que los que realizaron las presentaciones consideren que la candidatura de Mauricio Palito Davico a la intendencia de Gualeguaychú carece de legalidad.

Lo cierto es que el lunes, cerca de la medianoche, la Junta Electoral de Juntos por Entre Ríos (compuesto por las fuerzas que lo componen: Unión Cívica Radical (UCR), PRO, GEN, Socialismo, Nueva Generación Entre Ríos y el Movimiento Social Entrerriano) rechazó las tres impugnaciones presentadas contra la candidatura de Mauricio Davico, quien podrá avanzar en su carrera a la Municipalidad de Gualeguaychú.

Esto quiere decir que la decisión de desestimar las impugnaciones fue una decisión política, pero no judicial, ya que esa instancia debe ser determinada por el Tribunal de Elecciones, al cual pueden acceder los que realizaron las presentaciones si es que quedaron disconformes.

Una de las presentaciones que se realizaron fue hecha por Gladys Casenave y Ubaldo Albornoz, una pareja que se presentó como afiliada al PRO patrocinada por el abogado Jacinto Chesini, ex intendente de Pueblo Belgrano. Y según pudo averiguar Ahora ElDía, no quedaron conformes con lo resuelto por la Junta Electoral de Juntos por Entre Ríos, aunque no saben aún qué harán.

“Por supuesto que no quedamos conformes porque esa resolución no tiene ningún sustento jurídico, pero la decisión de recurrir es exclusiva de las personas que represento, ya que no tengo poder sino que actuó como abogado patrocinante”, explicó Chesini a Ahora ElDía y agregó: “Hasta el momento no se han comunicado conmigo para avanzar en otra instancia”.

Lo cierto es que al momento de publicar esta nota, ni Casenave ni Albornoz habían hecho una presentación en el Tribunal Electoral.

El que sí recurrió al Tribunal Electoral fue el referente del radicalismo Leonardo Posadas, quien también había presentado una impugnación, pero que fue desestimada por la instancia judicial debido a que la Junta Electoral de Juntos por Entre Ríos ya la había rechazado por haber sido presentada por fuera del plazo legal correspondiente.

Finalmente, es válido aclarar que los plazos para esta instancia también son inmediatos y cortos: si no se realiza una presentación en el Tribunal Electoral antes de las 23.59 del martes 27 de junio, se acaba esta instancia, aunque esto no quiere decir que haya otros caminos para accionar con este tema.