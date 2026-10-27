La Central Hidroeléctrica Itaipú reabrió este lunes 26 de octubre su vertedero, luego de cerrarlo el domingo para almacenar agua en el embalse y contener el impacto de la crecida del río Paraná.

Las compuertas de la canaleta izquierda fueron abiertas con un caudal de 3,1 millones de litros de agua por segundo, según informó la Superintendencia de Operación, dependiente de la Dirección Técnica de la entidad.

El vertedero había permanecido abierto durante 26 días, hasta su cierre el domingo 25 de octubre, a las 17:32. La medida buscó acumular un mayor volumen de agua en el embalse ante el aumento de las afluencias, asociado principalmente a la crecida del río Iguazú.

De acuerdo con Itaipú, la estrategia permitió evitar un incremento sustancial del nivel del río Paraná. Sin embargo, se prevé que el caudal del Iguazú alcance valores cercanos a 20 millones de litros por segundo durante esta jornada.

En tanto, el nivel del Paraná en la estación Puente de la Amistad se encuentra en la cota de 115 metros sobre el nivel del mar. Las estimaciones apuntan a que el río suba aproximadamente 2,5 metros en las próximas 24 horas.

La situación hidrológica puede seguirse a través del Boletín Hidrológico de Itaipú, donde se publican los datos actualizados.

Por otra parte, la entidad informó que la generación de energía eléctrica continuará con normalidad, conforme a las orientaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en Paraguay, y del Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS), en Brasil.