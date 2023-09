El escritor y profesor de Gualeguaychú José Luis Pereyra recordó su experiencia personal y relató: “Yo soy hijo de obreros, mi padre trabajó el frigorífico Gualeguaychú en el peor momento y, si no hubiera sido por la educación pública y gratuita yo no hubiera podido estudiar”.

El docente rememoró su vida en el marco de “estas teorías nuevas que salen de los libertarios y la educación pública que dejaría de serlo y sería privada. Si eso hubiera sido así, yo no podría haber llegado a ser el hombre que soy ahora. Un profesor de Lengua, un escritor premiado. A mí la educación, y la alfabetización me salvó la vida. Es la única herramienta que yo conozco para escalar un poco en lo social. Yo no soy un hombre rico pero ahora puedo valerme por mí mismo, tengo una jubilación con un pasar cómodo, me permito algunos lujos como viajar y tener 16 perros. La alfabetización es importantísima para la movilidad social”, resaltó.

José Luis Pereyra, profesor de Lengua y oriundo de Gualeguaychú, ganó el premio Fray Mocho en 2016 con su trabajo "Vida en obra. Una biografía de Isidoro Blaisten", donde cuenta la vida del escritor entrerriano Isidoro Blaisten.

Por otra parte, se refirió a cómo la tecnología afecta el desarrollo de pensamiento crítico por parte del alumnado y destacó la importancia de enseñar a leer y escribir pero también a razonar.

Al respecto, Pereyra explicó que cuando ejercía la docencia siempre se preocupaba de que sus alumnos entendieran lo que estaban leyendo. “Algunas veces los chicos me dejaban con la boca abierta porque sacaban conclusiones que yo jamás hubiera sacado. Y eso es lo hermoso de la docencia”.

El educador retirado se mostró optimista sobre el futuro: “A los gurises hay que darles las herramientas y después esperar que ellos las apliquen. Confío en los estudiantes y en los profesores, hay buenos docentes que me hacen sentir orgulloso”, destacó

Finalmente, a pocos días de la fecha que conmemora a los maestros, Pereyra manifestó: “Yo lucharía y daría lo que no tengo para siga la educación pública y que se siga fomentando el ascenso social de las criaturas, porque yo fui uno de esos. Que el mercado regule la educación es una ideología deshumanizante. La economía no es lo más importante de todo, no puede ser que los mercados muevan el mundo, hay otras cuestiones”.

“Y lo único que les puedo decirles a mis colegas es que están llevando a cabo la profesión más hermosa del mundo porque tienen la posibilidad de influir positivamente en los chicos. Nuestro objetivo es tratar de dejar alguna enseñanza. Y que a pesar de las dificultades, los chicos son lo más importante de todo, y alfabetizar, es decir darle herramientas a un ser humano es impresionantemente bueno y positivo y, que luchen por la educación pública y gratuita porque es lo que tenemos y lo que nos diferencia como país”.