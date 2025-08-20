El miércoles 13 de agosto, en la ciudad de Paraná se realizó la instancia provincial de la XIV Olimpiada Matemática Entrerriana Ñandú. En ella, participan chicos de toda la provincia de 5º grado (Primer Nivel), 6º grado (Segundo Nivel) y 1º año (Tercer Nivel), que aprobaron las dos instancias anteriores, el Certamen Interescolar y el Certamen Zonal.

“Por la mañana, quienes viajaron a la olimpiada, rindieron una prueba escrita que consistió en la resolución de 3 problemas. Para ello, tienen 2 horas y media. Después almorzamos y luego se realizó la discusión de problemas: los chicos contaron a sus compañeros cómo resolvieron los problemas e intercambiaron estrategias de resolución”, contó Cecilia Vaena a Ahora ElDía, una profesora que acompañó en el viaje a los jóvenes.

Mientras los niños esperan ansiosamente, jugando juegos matemáticos para matar el tiempo, el jurado (integrado por profesores de Concordia, Crespo, Gualeguaychú y una jurado nacional) corrige y elige los mejores trabajos. “A las 16 horas se realizó la prueba oral y proclamación de los campeones y subcampeones de cada nivel, además de entregarse menciones a los trabajos que si bien, no estuvieron entre los premiados, eran dignos de destacarse”, compartió la profe.

Desde Gualeguaychú viajaron numerosos participantes. En el primer nivel compitió Samuel Schneider (Escuela 44). En el segundo nivel, Lorenzo Martínez Damer, Faustino Moreno, Milena Diego (los tres, del Colegio Las Victorias). En cuanto al tercer nivel, Bianca Henscheid, Niko Caballier y Manuel Erdozain (de Las victorias) e Indio Campos Reynoso (del Inst. D-243 “Prof. J. M. R. Gelos”). El alumno Manuel Erdozain logró el subcampeonato, mientras que Bianca Henscheid e Indio Campos Reynoso lograron una mención especial.

Samuel Schneider contó que su experiencia fue muy linda: “Al llegar a la instancia provincial me sentí feliz, aunque al momento de realizar la prueba estuve un poco nervioso". El chico de 5º año compartió una sugerencia para los que vayan a participar de las proximas olimpiadas: “Sigan confiados, y entrenan mucho porque es linda la experiencia”.



“Es una muy linda experiencia para los chicos, compartir con otros con la misma pasión”, cerró Cecilia.