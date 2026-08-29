El miércoles 19 de agosto se realizó en Villaguay la instancia interna y la preselección de estudiantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) que participarán de las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM. La misma tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de octubre de 2026 en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. En esta edición, el lema es “Producir conocimiento desde el sur global: paradigmas disruptivos para la ciencia”.

Para esta instancia interna se presentaron un total 45 estudiantes de las nueve facultades de UNER, de los cuales quedarán seleccionados 18. A su vez, la jornada representó un impulso inicial para que los y las estudiantes se sumerjan en la producción científica y consoliden sus trabajos de grado. Así lo refleja la experiencia de Gianela Bogel, estudiante de la Licenciatura en Economía, quien presentó su trabajo sobre análisis de la dinámica de la pobreza usando matrices estocásticas y cadenas de Markov.

“Todo empezó porque empecé a formar parte de un proyecto de investigación por una beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN) y eso también me llevó a desarrollar mi tesis de grado», destacó Gianela sobre cómo las becas universitarias actúan como puente directo hacia la carrera investigadora y el egreso laboral.

Por su parte, Jerónimo Sivilla, estudiante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, formó parte del jurado evaluador luego de haber participado en la edición 2025. “Se vieron trabajos muy interesantes de todas las disciplinas”, comentó y destacó: “Valoro la oportunidad que le da la universidad a los estudiantes, no solo de brindarles un espacio para presentar sus trabajos, sino de premiarlos con la selección a las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores”.

Cruces interdisciplinarios y proyectos en crecimiento

El valor de estas jornadas no reside únicamente en la exposición individual de cada línea de trabajo, sino también en el enriquecimiento mutuo que genera el intercambio entre pares de distintas disciplinas de la universidad.

En ese sentido, Tomás Colombo, reciente graduado de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), presentó un estudio enfocado en el impacto del estrés parental en familias con niños de entre 5 y 10 años sometidos a procedimientos quirúrgicos, y su relación con el nivel socioeconómico y las estrategias de afrontamiento.

“Lo que aprendí en esta jornada fueron muchos trabajos de investigación realmente interesantes que pueden ir complementando mi trabajo a futuro, porque no es un proyecto concluido, sino que pienso seguir expandiéndolo e investigando”, expresó Tomás sobre la importancia de la retroalimentación entre pares.

Asimismo, el graduado destacó cómo el proceso investigativo le permitió interpelar sus propias hipótesis de partida: “Esta investigación me hizo descubrir y derribar diferentes teorías que tenía al inicio. Por ejemplo, pensaba que las personas de estratos socioeconómicos más vulnerables presentaban mayores niveles de estrés, y me encontré con todo lo contrario: independientemente del nivel socioeconómico, por cuestiones culturales y del contexto social y política, el estrés se presenta de por sí”.

La mirada pedagógica sobre la inclusión y el territorio

La investigación en ciencias sociales y educación también ocupó un lugar central durante la jornada, aportando reflexiones clave sobre las prácticas docentes en contextos específicos de la provincia.

En este marco, Victoria Dri, licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU-UNER), compartió los interrogantes que guiaron su trabajo de campo centrado en la inclusión educativa.

“La pregunta que me llevó a investigar y a realizar este trabajo es de qué manera las y los docentes de escuelas secundarias rurales producen accesibilidad con personas con discapacidad en la ciudad de Federación”, explicó Victoria sobre su indagación territorial.

Ciencia, tecnología e innovación con mirada regional

Durante el acto de apertura, el rector de la UNER, Juan Manuel Arbelo, felicitó a los estudiantes que apostaron por participar en las jornadas de investigación. “Lo que están haciendo es parte de lo que pensamos que tiene que ser el futuro de la universidad y de la región. Apostamos a una universidad con más impacto en lo social y en lo productivo, y eso lo podemos lograr a través de la ciencia, la tecnología y la innovación”, señaló.

En esta línea, puntualizó en el desfinanciamiento al sistema universitario argentino y remarcó que las áreas científicas y tecnológicas son sostenidas, actualmente, por las universidades. “Desde la UNER venimos haciendo mucho esfuerzo. La universidad aporta a la ciencia y a la tecnología y está dispuesta a seguir haciéndolo, ya que destina presupuestos de otras partidas para ese fin”, aseguró.

“Con esta coyuntura, como universidad nos hacemos cargo y somos responsables para que la ciencia y la tecnología sigan creciendo. La UNER pone y ha puesto los fondos necesarios para no ver resentida las funciones de ciencia y técnica”, reconoció y enfatizó: “La crisis está y la universidad tiene reservas, gracias a haber hecho bien las cosas durante muchos años”.

Además, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Gabriel Gentiletti, destacó que la UNER participa de la actividad desde hace más de 15 años: “Sostenemos esta instancia, la financiamos. La universidad celebra que los estudiantes lleguen a las etapas internacionales”. Además, agregó que se trata de un espacio donde los estudiantes pueden tener una oportunidad de divulgar sus investigaciones y que la comunidad universitaria las conozca y acompañe.

En ese sentido, Gentiletti destacó la aprobación, por parte del Consejo Superior, del sistema de créditos académicos (SACAU), una política universitaria que garantiza que las horas destinadas a actividades extracurriculares puedan ser reconocidas para cumplir con el plan curricular. Este sistema reconoce todo el trabajo que implica estudiar una carrera, valorizando como en este caso, instancias de formación en el campo científico tecnológico.