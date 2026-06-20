Juancho Martínez, el “Señor Carnaval”, como solíamos llamarlo, nació un 21 de octubre de 1934 en Gualeguaychú. Desde los 8 años, momento en que su familia lo llevó a los corsos por primera vez, sintió una gran atracción por el arte carnavalesco. Modisto de profesión, oficio que heredó de su madre, desde muy joven se hacía sus trajes para participar con amigos de los festejos de Carnaval. Formado en el Instituto del Vestido en Buenos Aires, a los seis meses de cursar como alumno, su profesora manifestó que no podía enseñarle nada más.

Marcó casi sin querer, el camino de una ciudad diversa, inclusiva y disruptiva, siendo de los primeros en “montarse” de mujer junto a sus amigos Tomás, Eusebio y Pablo, quienes luego se incorporaron a la inolvidable “Barra Divertida”, primero como murga y luego como conjunto carnavalesco. Hizo del transformismo una expresión artística de calidad, deslumbrando con miriñaquis, maquillajes, pelucas, su cadencia para desfilar y buen gusto.

Cuando Papelitos dejó el papel y empezó a confeccionar con telas, fue convocado para dirigirla. Bajo la idea de su hermana y asistido por Mirta Rodríguez de Larrivey, lanzó “Papelitos Circus Show”, una comparsa que maravilló en el circuito de 25 de mayo.

Además, fue director de vestuario, asistente, modisto y colaborador en Kamarr, Marí Marí, O´Bahía, Acaguay y en el Corso Barrial.

Fue amigo de “Matecito”, payaso tradicional de circo, a quien le confeccionaba sus vestuarios y de quién contaba anécdotas sobre cómo se maquillaba y de quién se había enamorado.

Juancho desfiló en todos los circuitos del Corso y Carnaval: en la calle Soberanía, en 25 de mayo y Urquiza, en Rocamora y Primera Junta y hasta en el Corsódromo. Hipnótico, podía ser una madama, un conquistador, un chamán, un dios Azteca o un rey, lo que era seguro es que jamás pasaba desapercibido.

Disfrutaba del teatro, conoció a las máximas estrellas de su época en Buenos Aires. Hizo alta costura, confeccionó vestuarios de danzas para las academias de la ciudad: los tutúes de la danza clásica eran su marca registrada, de los mejores. Hoy muchas bailarinas los atesoran como joyas.

En 2012, Martín Ayala lo convocó para “Crónicas de Carnaval, Evocaciones del Ayer”, una obra producida especialmente para abrir la temporada en el Teatro Gualeguaychú. El “Señor Carnaval” contaba en primera persona su experiencia con anécdotas que solo él había vivido.

El histórico escenario del boliche “El Ángel” lleva su nombre en reconocimiento a su valiente aporte a la comunidad LGBTIQ+ a través de su trayectoria en la mítica “Barra Divertida” y de las expresiones de los barrios.

Fue convocado como jurado para distintos carnavales de Argentina, disertó en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, recibió un reconocimiento en Corrientes, fue inspiración para rendir homenaje a los trabajadores del Carnaval, con el guion curatorial para el Museo del Carnaval “Coser Sueños, Bordar Historias”.

En noviembre de 2021 fue declarado “Ciudadano Destacado” de la Cultura de Gualeguaychú y posteriormente de la provincia de Entre Ríos.

Luego llegaron más homenajes en vida para Juancho. Papelitos presentó “León”, una fantasía creada por Juane Villagra, que revivió su recorrido desde niño, curioso y soñador, mirando libros de cuentos en la biblioteca del barrio, hasta su adultez, cuando dirigió la comparsa de Juventud Unida. La gran sorpresa fue la carroza de cierre con su figura tallada en grandes proporciones.

Dejó su sello como artista, modisto, vestuarista, transgresor. Por generaciones lo admiraron, respetaron y se transformó en un referente atemporal para los carnavaleros, sin distinción de banderas y pasiones.

Con la creación del primer Museo de Carnaval del país, se concretó uno de sus anhelos y se fue un donante desde su nacimiento: su primera máquina de coser que le regaló su madre a los 15 años, fotografías, vestuarios, recortes de diarios, distinciones y premios, todos objetos muy preciados que acrecentaron el patrimonio museístico. Su figura tallada centraliza actualmente la exposición, la cual visitó muchas veces y sorprendió a turistas con su presencia. Decía que debía haber una universidad para estudiar estos menesteres y también se concretó: el año pasado 138 personas egresaron en la tercera cohorte de la Diplomatura en Industrias Culturales aplicadas al Carnaval, impulsada por el Municipio y la Uader.

Medios como la revista Viva, Télam, Nación o periodistas como Iván de Pineda quedaron obnubilados con su personalidad y carisma.

Juancho fue un muy buen amigo de sus amigos, algunos se transformaron en familia. La mesaza de los domingos post carnaval en su casa eran memorables. Personalidad reservada, elegante, esbelto, culto, siempre de buen humor, gozó de lo que quiso, disfrutó lo que pudo, compartió sus saberes, fue muy generoso, disciplinado y respetuoso.

Festejamos sus 90 años en el Museo, con familia, amigos, referentes del Corso y el Carnaval. El pasado 16 de junio, después de su siesta, partió sin estridencias, tranquilo, con la bonhomía que lo caracterizaba.

Nos dejó un legado importante, casi un siglo de historia del libro de nuestra cultura carnavalera. Que no se apague tu luz. Permanecerás en la memoria de todos los que tuvimos el privilegio de conocerte. Que no se apague tu alegría. Que no se apague el Carnaval. Buena gira “Señor Carnaval”. ¡Gracias por tanto!