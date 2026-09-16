Desde la Asamblea de Adultos Mayores lanzaron una convocatoria a jubilados y jubiladas a protestar frente a la sede de PAMI en Andrade y Rocamora, por la falta de prestaciones y el déficit que atraviesa la obra social para el acceso a los medicamentos.

La concentración se realizará en la agencia PAMI de Gualeguaychú, situada en la esquina de Rocamora y Andrade, y será la segunda manifestación que realizarán. La primera sucedió el miércoles 19 de agosto y en esa ocasión, durante esa mañana, realizaron una volanteada frente a la puerta de la sede.

En esta ocasión se busca redoblar la protesta y sumar a una mayor cantidad e afiliados que se encuentren descontentos con las prestaciones que la obra social tiene actualmente y que perjudica en lo cotidiano a los adultos mayores.