La viceintendenta electa, Julieta Carraza, dijo que para Juntos por Entre Ríos es una elección “extraña” porque no cuenta con un candidato o candidata en la definición presidencial, pero insistió en la importancia del acto y la necesidad de participar del balotaje.

“Es necesario votar. Entiendo que hay enojos, frustración y hasta miedos, pero en lo personal creo que hay que tomar la responsabilidad de elegir. Es una elección muy difícil para muchos de nosotros” destacó Carraza.

Para la dirigente radical “la gente concurrirá a las urnas”, pero admitió que el voto en blanco puede acrecentarse. “Así lo prevemos después de conversar con los vecinos de la ciudad. Pero todo quedará develado a las 6 de tarde cuando comience a conocerse los resultados” indicó.

La viceintendenta electa dijo que “no solo para el radicalismo es una elección difícil, sino también para todos los que votaron por Juntos por el Cambios. Nuestra candidata no accedió al balotaje, y hoy tenemos dos candidatos que en lo personal no me representan. Es difícil. Pero creo que hay votar afirmativamente a una de las dos opciones” sostuvo.

Más adelante, Carraza recordó a Raúl Alfonsín, al indicar que antes de dejar el gobierno el líder radical dejó un mensaje de esperanza, de libertad y de convicción, en el que se valoriza el derecho a elegir. “Hoy tenemos la oportunidad de ser dueños de nuestro destino. Es necesario valorar ese hecho” señaló.

En el final, y al referirse a Juntos por el Cambio, Carraza dijo que “se viene una reconfiguración del frente”, y dijo que quienes tienen la legitimidad para liderar esos espacios son los gobernadores e intendentes electos.

Fuente: R2820