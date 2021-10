Juntos por el Cambio pidió que se reasfalte o se repare el acceso sur de Gualeguaychú

Alejandra Leissa, Pablo Echandi y Juan Olano recordaron que “a su vez dicha traza vincula el Parque Industrial, sección de chacras, emprendimientos comerciales, la zona de Sarandí, establecimientos rurales y escuelas, entre otros sectores”, al tiempo que remarcaron que “el mal estado de la trama vial es una muestra de la omisión por parte de organismos estatales municipales y provinciales, lo que ha llevado a la falta de planificación y de presupuesto para su mantenimiento correspondiente”.

Como siempre el Acceso Sur ha sido motivo de disputa entre la Municipalidad y el gobierno provincial respecto de “a quien le toca su reparación”, los concejales solicitaron en el mismo proyecto al Departamento Ejecutivo Municipal que brinde información con el objeto de dilucidar las competencias sobre el mismo, donde se detallen las obligaciones respecto del mantenimiento estructural del acceso en todo su recorrido.

acceso sur 2

En tanto, en el artículo 2° se exhorta “una vez especificadas las competencias, a la ejecución de obras de reasfaltado y/o mejora del mismo, ya sea a través de acciones dispuestas por la actual administración municipal o, en caso de que correspondiere, iniciar gestiones ante el Gobierno de la provincia de Entre Ríos, a tales efectos”.

“Sin dudas que las enormes deficiencias que presenta la cinta asfáltica se transforman en un potencial peligro para las vidas de las miles de personas que lo transitan asiduamente; y por ello resulta necesario dilucidar los grados de competencias estatales sobre el mantenimiento estructural de dicho Acceso para accionar en pos de la mejora sustancial de la carpeta asfáltica en todo su recorrido, incluyendo obviamente las rotondas, banquinas, señalética y la iluminación”, señala uno de los fundamentos de la iniciativa.

Por último, señalaron que “en esto no debiera haber matices ni grietas. Estamos hablando de una obra necesaria y de suma trascendencia. Es la entrada a la ciudad y el paso obligatorio de miles de vecinos y turistas. Que se haya llegado a este nivel de destrucción del Acceso es una muestra de desidia y refleja las prioridades de los gobiernos local y provincial, que no han movido un dedo para mejorar la situación. No es cuestión de dinero, es cuestión de dónde se la gasta. Pero ya es tiempo de solucionarlo”, finalizaron.