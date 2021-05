Juntos por el Cambio señaló la "frivolidad por encima de las prioridades"

Es el ejemplo perfecto del desprendimiento de la política respecto de la agenda de la gente. Las necesidades primordiales han sido nuevamente postergadas por un capricho personal del intendente.

En el mejor de los casos, la compra por parte del Estado Municipal de Puerta del Sol debiera ser discutida en otro marco, de cara a la comunidad y con todos los actores que pudieran aportar, pero obviamente en otro momento.

La coyuntura económica no da para tirar manteca al techo. Muchos de nuestros vecinos atraviesan tiempos de zozobra e inestabilidad. El circuito empresarial, comercial y laboral está al borde del precipicio y el Estado podría ser una rueda de auxilio con esos fondos. En lo atinente a las prioridades respecto de la obra pública, podríamos escribir varios tomos. Y en relación a la situación sanitaria, otro tanto.

Justamente, ésta última, día a día nos lleva familiares y amigos. Ante tanta precariedad y más allá de que ha pasado un año de no hacer prácticamente nada para mejorar las posibilidades de atención, podría volcarse a ampliar el número de camas, respiradores o lo que fuera necesario para salvar las vidas de los gualeguaychuenses. Sin embargo, se elige la compra de una playa, vociferando sobre derechos, mientras seguimos enterrando a nuestros vecinos.

A ello, sumemos el oscurantismo de parte de esta gestión enfocada a no transparentar nada. Respecto de los debates sobre este tema que nos convoca, resulta condenable la actitud adoptada por la gestión municipal desde un principio. Estuvimos meses y meses mendigando la información precisa y oficial sobre la operatoria, cuando creemos que ya está de más recordarlo, el acceso a la información pública es un derecho humano básico. Fue grave que los concejales de la ciudad no tuviéramos acceso a la información, máxime cuando se confeccionó un Pedido de Informes que nunca fue respondido. Aún no sabemos las razones de los ocultamientos.

El manejo del Estado también es un agravante. No podemos dejar pasar la cuestión del manejo de los recursos y las formas de esta gestión porque el predio va a quedar en estas manos por más de dos años. Cuestiones éticas reprochables la han marcado para siempre, como ha sido el caso de la Vacunación VIP y la vergonzosa actitud de esconder la información que es pública. A eso agreguemos decisiones que pintan las prioridades a la hora del gasto público: 100 funcionarios y un 70 % del presupuesto dedicado a sueldos es un fiel reflejo.

Según el presupuesto para el presente año, sólo el 12 % de lo recaudado se invertirá en obras. Casi 500 millones van a Desarrollo Social y en los que no figuran -insólitamente- fondos especiales por el tema coronavirus en todo 2021. Seguimos sin saber cuántos empleados reales existen; no se informa cuántas cooperativas trabajan para la Municipalidad, ni el número de cooperativistas; tampoco cuántos monotributistas hay y qué funciones cumplen. Hay diversas áreas que destinan el 90 % de sus fondos a sueldos. El vecino se preguntará qué calidad de servicio puede recibir de ellas y la respuesta es obvia: casi ninguna. Otro caso: el área de Derechos Humanos gastará sólo en sueldos casi 30 millones de pesos y tiene más recursos que Turismo y duplica el presupuesto total de Deportes. Esta es la Municipalidad que tenemos hoy.

Agreguemos a eso que se están usando recursos de todos, cuando hay sectores que la están pasando mal. Recordemos que esta gestión se ha negado sistemáticamente a actualizar los montos mínimos de la sobretasa de Comercio que permanecen congelados hace una década, generando un impuesto distorsivo con una tasa usurera para el comercio en esta situación. Ergo, siguen agrandando el estado a costa del esfuerzo e incluso de la quiebra de empresas y comerciantes.

También nos genera temor saber cómo va a ser el mantenimiento de algo más en manos de la Municipalidad. Si uno ve el deterioro de las calles, el pésimo estado del Parque Unzué, el impresentable estado de los accesos, cuesta enfocarse en que esta gestión podrá poner en valor a ese espacio público si no puede con lo que ya tiene.

Otro aspecto que nos genera incertidumbre es que, desde el comienzo nos opusimos a una gestión que impulsaba la creación de tantas áreas y de un número inédito, digno del Guinness, en materia de funcionarios. Se amontonan secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores de manera casi normal. A ello debemos agregar la cantidad de empleados nuevos que se han ido incorporando. En este marco, la adquisición de un nuevo predio y su posterior puesta en funcionamiento demandará personal. Obviamente que la Municipalidad cuenta en diversas áreas con mano de obra ociosa. Pero si vemos cómo se han manejado hasta ahora cuesta creer que se redireccionará personal. Todo indica que seguiremos aumentando la planta de personal peligrosamente.

En definitiva, estamos frente ante una derrota durísima del sentido común ante la prepotencia y la frivolidad. Las necesidades y prioridades de los vecinos, acaban de perder por goleada.

*Pablo Echandi – Alejandra Leissa – Juan Olano, integrantes del bloque de Juntos por el Cambio Gualeguaychú.