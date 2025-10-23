El Instituto Superior Juventud Unida D-259 invita a toda la comunidad a participar de la Muestra Anual de la Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico y Publicitario, que se realizará el viernes 24 de octubre a las 19 horas en Schachtel 149, Gualeguaychú.

La exposición presentará los trabajos realizados por los estudiantes de primer, segundo y tercer año de la carrera, ofreciendo una excelente oportunidad para conocer de cerca cómo se forman los futuros profesionales del diseño en nuestra ciudad.

La muestra busca compartir con la comunidad educativa, las familias y el público en general el proceso creativo y la producción que se desarrolla a lo largo del año dentro de la Tecnicatura. Además, se invita especialmente a los colegios secundarios a participar de esta jornada, para que los estudiantes puedan descubrir una carrera con fuerte anclaje local y proyección profesional en el ámbito del diseño y la comunicación visual.

El cierre de la jornada estará a cargo de Juane Villagra, diseñador gráfico y director de la comparsa Papelitos, quien brindará una charla sobre su experiencia en Diseño y Carnaval, dos universos que se entrelazan para dar vida a una de las manifestaciones culturales más representativas de Gualeguaychú.

La muestra es una invitación abierta a descubrir el talento, la creatividad y el compromiso de los futuros diseñadores formados en el Instituto Superior Juventud Unida D-259.