Los concejales Pablo Echandi, Juan Olano y Alejandra Leissa explicaron que “la negativa no estuvo dada por todo el arco oficialista, ya que Sofía Ghiglione e Ignacio Farfán acompañaron la iniciativa cumpliendo la palabra que habían dado oportunamente. No fue el caso de Noguera, Chesini, Fernández, Villamonte, Ayala y Quinteros quienes decidieron no dar despacho a un proyecto que buscaba ayudar en el día a día a estudiantes y docentes; y que no agregaba prácticamente erogaciones extras para la Municipalidad a las que ya asume en los SUM”, cuestionaron.

“La conectividad digital definitivamente se impuso como una necesidad vinculada con la integración social, con la vida cultural, las posibilidades económicas y la continuidad pedagógica, siendo un servicio fundamental para la creación de igualdad de condiciones en la educación. Algunos concejales que se arrogan ser defensores de derechos han optado por seguir agrandando la brecha. Es otro capítulo más del relato”, puntualizaron.

Algunos concejales que se arrogan ser defensores de derechos han optado por seguir agrandando la brecha

Entre los fundamentos del proyecto, los ediles de JxC sostuvieron que “la situación sanitaria repercutió en una profunda dependencia en el acceso a internet y digitalización de procesos sociales y educativos, instancia que ha afectado de manera cabal a las actividades pedagógicas en los hogares de los estudiantes de jardín, primaria, secundaria, terciaria y docentes”; al tiempo que agregaron que al haberse visto modificado el contexto de enseñanza “el Estado debe procurar que en ese marco se garantice de forma íntegra el acceso a la educación. El contexto actual evidencia una problemática de fondo: la desigualdad en el acceso a la tecnología de los niños y adolescentes. A su vez, la misma se puede desagregar en dos cuestiones: en el acceso a los dispositivos electrónicos (computadoras, tablets, celulares, etc.) y en el acceso a una conexión de internet de calidad y de velocidad suficiente para estudiar”, describieron.

"Resulta necesario que el estado, cualquiera sea su estamento, despliegue todas las herramientas que tenga a su alcance para garantizar la libre navegación tanto para docentes como para estudiantes"

Por último, entendieron que “para garantizar el proceso educativo durante el tiempo en el cual se extienda la modalidad mixta o semipresencial en el marco de la pandemia por el COVID-19, resulta necesario que el estado, cualquiera sea su estamento, despliegue todas las herramientas que tenga a su alcance para garantizar la libre navegación tanto para docentes como para estudiantes. Y en este escenario, es la Municipalidad el estamento estatal de mayor proximidad y puede garantizar más rápidamente la eficiencia de este servicio a favor de la educación de nuestros chicos”, finalizaron.